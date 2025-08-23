Εθνική Σερβίας: Με Μιλουτίνοφ και Μίτσιτς η 12άδα για το Eurobasket
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς επέλεξε τη 12άδα της Σερβίας για το Eurobasket, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να βρίσκεται κανονικά σε αυτή, όπως και οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Νίκολα Γιόκιτς.
Η Εθνική ομάδα της Σερβίας είναι πανέτοιμη για την παρουσία της στο επικείμενο Eurobasket, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να ανακοινώνει την τελική 12άδα που θα πάρει μαζί του στο τουρνουά.
Ο πολύπειρος τεχνικός επέλεξε κανονικά τον Βασίλιε Μίτσιτς ο οποίος δεν είχε λάβει μέρος στην προετοιμασία και η παρουσία του κρινόταν αμφίβολη μέχρι την τελευταία στιγμή, ωστόσο ξεπέρασε το πρόβλημά του και θα είναι κανονικά στις υπηρεσίες του Πέσιτς.
Φυσικά, από τα υπόλοιπα ονόματα ξεχωρίζουν εκείνο του Νίκολα Μιλουτίνοφ, και των ΝΒΑερ, Νίκολα Γιόκιτς, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νίκολα Γιόβιτς και Τρίσταν Βούκτσεβιτς.
Η 12άδα της Εθνικής Σερβίας:
Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Στέφαν Γιόβιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Μάρκο Γκούντουριτς, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Γιόβιτς, Τρίσταν Βούκτσεβιτς, Φίλιπ Πετρούσεφ, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα Μιλουτίνοφ.
