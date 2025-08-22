Μίτσιτς: «Θέλω να παίξω στο Eurobasket, αλλά…»
Ο Βασίλιε Μίτσιτς εξέφρασε την επιθυμία του να αγωνιστεί στο Eurobasket, ωστόσο τόνισε πως η απόφαση ανήκει στον Σβέτισλαβ Πέσιτς.
Το Eurobasket 2025 είναι προ των πυλών και σιγά σιγά όλες οι ομάδες μπαίνουν σε… ρυθμούς ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους. Το ίδιο και η Σερβία, η οποία περιμένει να δει αν θα έχει διαθέσιμο τον Βασίλιε Μίτσιτς, αφού ο έμπειρος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό.
Ο σούπερ σταρ των Σέρβων αναφέρθηκε στην επιθυμία του να αγωνιστεί κανονικά στη μεγάλη διοργάνωση, ωστόσο τόνισε πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή του, Σβέτισλαβ Πέσιτς.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Μίτσιτς:
«Είμαι μόλις στο 1%. Δεν έχω ιδέα πότε θα είμαι στο 100%, αλλά θα έρθει με το χρόνο. Δεν έπαιξα πολύ τη φετινή σεζόν, γι’ αυτό είναι σημαντικό που είμαι εδώ τώρα. Η τελική απόφαση ανήκει στον προπονητή».
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς είπε από την πλευρά του: «Είναι καλό που έπαιξε, το θετικό είναι πως δεν ένιωσε πόνο γιατί αυτός ο τραυματισμός θέλει χρόνο. Θα δούμε την κατάστασή του. Ας του δώσουμε 2-3 μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».
Ο άσος της Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό των «πλάβι» κόντρα στην Σλοβενία και έδειξε πως έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του. Αναμετρήθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο, με τους Σέρβους να παρουσιάζονται εμφανώς καλύτεροι και να παίρνουν μία πολύ εύκολη νίκη με 106-72.
