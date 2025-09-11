O Ραζνάτοβιτς απάντησε στον Μίτσιτς: «Ψέματα αυτά που λέει…»

Τεταμένο είναι το κλίμα ανάμεσα στον Βασίλιε Μίτσιτς και τον πρώην ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ μίλησε σε podcast της χώρας του για τη λήξη της συνεργασίας του μετά από 15 χρόνια, και έκανε σημαντικές κατηγορίες κατά του προσώπου του.

Ο Μίτσιτς αναφέρθηκε στη σύγκρουση μεταξύ των δύο και πρόσθεσε ότι, παρότι ξεπέρασε το θέμα των χρημάτων, αυτό που δεν μπορεί να συγχωρέσει από τον Ραζνάτοβιτς είναι η αναφορά στη μητέρα του, ενώ πρόσθεσε ότι διέρρευσε προσωπικές πληροφορίες για αυτήν.

Η δήλωση του Μίτσιτς για τον Ραζνάτοβιτς και τη μητέρα του

«Το πρόβλημα που μπόρεσα να ξεπεράσω στη σύγκρουσή μας ήταν τα χρήματα. Συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να το συγχωρήσω, παρόλο που δεν ήταν μικρό ποσό, αλλά όταν άκουσα ότι είχε αναφέρει κάποια προσωπικά πράγματα για τη μητέρα μου, αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να συγχωρήσω.»

Ο Ραζάτοβιτς απάντησε στον Μίτσιτς, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ψευδείς.

«Ειλικρινά, χθες και σήμερα ήταν πολύ γεμάτο με μεταγραφές, και ταυτόχρονα το Εurobasket βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οπότε δεν είχα χρόνο να τα δω όλα προσεκτικά.

Για αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο κατάφερα να δω, μπορώ μόνο να πω ότι είναι γεμάτο με ψεύδη, ακόμη και χιουμοριστικές αντικαταστάσεις θέσεων.

Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδό μου να συζητάω με παίκτες μέσω των μέσων ενημέρωσης, ούτε να αναφέρω ιδιωτικά θέματα, οπότε δεν έχω καμία πρόθεση να σχολιάσω όσα ειπώθηκαν», ήταν τα λόγια του.