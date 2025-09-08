Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ο πιο πολυσυζητημένος παίκτης του καλοκαιριού στη Euroleague, καθώς αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του στο ΝΒΑ και να υπογράψει ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σέρβος γκαρντ που απογοήτευσε στο Eurobasket με την εθνική του ομάδα πήρε μεταγραφή στους Ισραηλινούς την ώρα που η… μισή Ευρώπη ήταν στα πόδια του, με τον ίδιο να μιλάει για πρώτη φορά για την απόφαση του, αλλά και για τις συζητήσεις που είχε με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, ο Μίτσιτς μίλησε στο podcast «X&O’s Chat» και χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στους Ισραηλινούς ως την πιο σημαντική μπασκετική απόφαση της καριέρας του, εξηγώντας ότι ήθελε να βρει σταθερότητα και να ενταχθεί σε ένα πολυετές project. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιες άλλες ομάδες ενδιαφέρθηκαν για εκείνον, ενώ εξήγησε τι συνέβη με τον Ολυμπιακό, αλλά και με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλιε Μίτσιτς:

«Τέσσερις ομάδες ήταν σοβαρές στην υπόθεση: η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Κάποια στιγμή ήταν και ο Ερυθρός Αστέρας, με τον οποίο μάλιστα μίλησα πρώτα», είπε ο πρώην παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά «έχουν διαφορετικό όραμα».

Για τον Ολυμπιακό, που κινήθηκε δυνατά στη μεταγραφική αγορά, ο έμπειρος πλέι μέικερ υπογράμμισε ότι ανήκε στις ομάδες που πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον, ωστόσο τόνισε πως το πλάνο της Χάποελ Τελ Αβίβ τον έπεισε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.