Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:48

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ο Βασίλιε Μίτσιτς είναι ο πιο πολυσυζητημένος παίκτης του καλοκαιριού στη Euroleague, καθώς αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του στο ΝΒΑ και να υπογράψει ένα «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Σέρβος γκαρντ που απογοήτευσε στο Eurobasket με την εθνική του ομάδα πήρε μεταγραφή στους Ισραηλινούς την ώρα που η… μισή Ευρώπη ήταν στα πόδια του, με τον ίδιο να μιλάει για πρώτη φορά για την απόφαση του, αλλά και για τις συζητήσεις που είχε με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, ο Μίτσιτς μίλησε στο podcast «X&O’s Chat» και χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στους Ισραηλινούς ως την πιο σημαντική μπασκετική απόφαση της καριέρας του, εξηγώντας ότι ήθελε να βρει σταθερότητα και να ενταχθεί σε ένα πολυετές project. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιες άλλες ομάδες ενδιαφέρθηκαν για εκείνον, ενώ εξήγησε τι συνέβη με τον Ολυμπιακό, αλλά και με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλιε Μίτσιτς:

«Τέσσερις ομάδες ήταν σοβαρές στην υπόθεση: η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε. Κάποια στιγμή ήταν και ο Ερυθρός Αστέρας, με τον οποίο μάλιστα μίλησα πρώτα», είπε ο πρώην παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά «έχουν διαφορετικό όραμα».

Για τον Ολυμπιακό, που κινήθηκε δυνατά στη μεταγραφική αγορά, ο έμπειρος πλέι μέικερ υπογράμμισε ότι ανήκε στις ομάδες που πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον, ωστόσο τόνισε πως το πλάνο της Χάποελ Τελ Αβίβ τον έπεισε να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)
Μπάσκετ 04.09.25

Ο απόλυτος σκόρερ που «έφυγε» νωρίς: Πέρασαν 21 χρόνια χωρίς τον Αλφόνσο Φορντ (vids)

Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ. - Η ιστορία πίσω από το βραβείο του «Κορυφαίου Σκόρερ της Euroleague» που φέρει το όνομα του εμβληματικού γκαρντ.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 10:37

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός τους προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Τσαπουλίνες κανείς; 08.09.25

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
