Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν με το φιλικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (86-83) στο Ηράκλειο και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Σούπερ Καπ, αλλά και στην απόκτηση ενός γκαρντ.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε ότι η ομάδα του κοιτάζει στην αγορά για παίκτη και ήδη υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εξετάζονται κυρίως από τις ΗΠΑ και το ΝΒΑ. Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε ότι ο σκοπός του Ολυμπιακού είναι να έχει όσο το δυνατόν πιο άμεσα γκαρντ στη διάθεση του, όχι τόσο για το Σούπερ Καπ, αλλά για την έναρξη της Euroleague.

Τα ονόματα που ακούγονται στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ είναι αρκετά και ήδη γνωστά, όμως η «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι η «short list» του Ολυμπιακού είναι μικρή και περιλαμβάνει τρεις παίκτες. Όπως σημειώνει ο Ελόι Ροδιεγιάρ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει στραμμένο το βλέμμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προκειμένου να βρει τον τελευταίο κρίκο που θα ολοκληρώσει το ρόστερ της για τη σεζόν 2025-26.

Η ισπανική ιστοσελίδα τονίζει ότι ο πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα το NBA και θέλει να παραμείνει εκεί, όμως με την δεξαμενή της free agency να «στερεύει» και τις ομάδες να έχουν σχεδιάσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ τους οι ευκαιρίες που θα έχει για να βρει συμβόλαιο λιγοστεύουν.

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Είναι πολύ αξιόπιστος χειριστής της μπάλας, έχει καλό ball handling και δεν κάνει εύκολα λάθος. Είναι περισσότερο εκτελεστής και λιγότερο δημιουργός, όμως σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πασάρει περισσότερο. Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός και οι επιλογές των Μπάντον και Τζόνσον

Ο δεύτερος παίκτης που είναι στη λίστα είναι ο Νταλάνο Μπάντον, ο οποίος την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, έχοντας 8,3 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Μπάντον είναι 25 ετών και ψάχνει την ομάδα που θα του εξασφαλίσει την… σπίθα για να παίξει μπάσκετ με συνέπεια και… συνέχεια, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να βρίσκει στο NBA.

Είναι ένας παίκτης με ύψος που ξεπερνά τα δύο μέτρα που μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις τις περιφέρειας, είναι ένας g/f που θυμίζει σε χαρακτηριστικά τον Άϊζακ Μπόνγκα, είναι πολύ καλός αμυντικός μακρύς και αρκετά καλός σουτέρ τριών πόντων.

Η βασική του θέση είναι αυτή του πόιντ γκαρντ, αλλά λόγω των σωματικών του προσόντων έχει την άνεση να αγωνιστεί και ως σούτινγκ γκαρντ, ακόμα και ως σμολ φόργουορντ κυρίως λόγο του πόσο μακρύς είναι, αλλά και λόγω έφεσης που έχει στην άμυνα.

Οι Μπλέιζερς του έδωσαν για πρώτη φορά κομβικό ρόλο και αυτός σε 30 αγώνες μαζί τους κατέγραψε μέσο όρο 16,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ. Με τη φανέλα της ομάδας από το Όρεγκον έγινε πρωταγωνιστής και στις 27 Μαρτίου 2024 κόντρα στους Ατλάντα έκανε το ρεκόρ καριέρας του, με 31 πόντους, ενώ ταυτόχρονα είχε 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Συνολικά σε 216 αγώνες στο NBA o Νταλάνο Μπάντον έχει καταγράψει 6,8 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα.

Στην ίδια λίστα βρίσκεται και το όνομα του Κίον Τζόνσον, που πέρσι αγωνίστηκε στους Μπρούκλιν Νετς με 10,3 πόντους μέσο όρο, δείχνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση.

Είναι 23 ετών (1.96 μ.), ήταν Νο. 21 στο ντραφτ του 2021 και στο παρελθόν είχε αγωνιστεί επίσης σε Λος Άντζελες Κλίπερς και Πόρτλαντ Μπλέιζερς. Συνολικά στον μαγικό κόσμο του NBA έχει 161 ματς, έχοντας μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.9 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ σε 19.2 λεπτά συμμετοχής.