Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν ο Ολυμπιακός ήταν το τελευταίο τεστ της ομάδας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 86-83 του Ερυθρού Αστέρα και να κατακτούν το τουρνουά «Crete International Basketball Tournament» που έγινε στην Κρήτη. Πλέον, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της στα παιχνίδια για το Super Cup και τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η αναμέτρηση είχε όλα όσα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός για τον τελευταίο αγώνα, με τους Σέρβους να αποδεικνύονται «σκληρά καρύδια», βάζοντας πίεση τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως στο φινάλε της συνάντησης κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 17 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 16 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν ρυθμό επιθετικά και να σκοράρουν σχετικά εύκολα. Από τον Ολυμπιακό οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ είχαν τα ηνία, ενώ ο Ριβέρο έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκαν με 12-8. Η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη για τους Πειραιώτες που τρέχοντας ένα επιμέρους 7-2 βρέθηκαν στο +9 (19-10) στο 7′. Όσο περνούσε η ώρα, και με το δεύτερο ροτέισον να μπαίνει στο παρκέ, ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του και οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν 22-20 στο 9′, πριν ο Γουόρντ με καλάθι κάνει το 24-20 υπέρ της Ελληνικής ομάδας για να κλείσει η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σύνολο του Γιάννη Σφαιρόπουλου μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με ένα επιμέρους 6-2 και πρωταγωνιστή τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ για το 26-24. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση άμεσα και ανέκτησε τα ηνία με ένα μικρό 5-0 από τους Πίτερς και Φουρνιέ για το 29-26 στο 13′ και το 32-28 στο 14′. Κάπου εκεί οι Σέρβοι έτρεξαν ένα δικό τους σερί 6-0 για να περάσουν ξανά μπροστά με 34-32 στο 16′ και με 38-34 στο 17′. Οι Πειραιώτες βρήκαν τις λύσεις για να μην μείνουν πίσω και ισοφάρισαν 39-39 στο 19′, όμως ένα 5-0 από Ιζούντου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ διαμόρφωσαν το 44-39 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 11-0 για να βρεθεί στο +6 (50-44) στο 22′. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν εξαιρετικά εύστοχη από μακριά, με αποτέλεσμα να φτάσει και σε διψήφια διαφορά με το +10 (60-50) στο 25′. Ο Ερυθρός Αστέρας πάντως αντεπιτέθηκε και με ένα επιμέρους 13-4 πλησίασε στον πόντο (64-63) στο 29′. Οι Πειραιώτες πάντως κράτησαν την πρωτοπορία στο τέλος της τρίτης περιόδου με το 68-65.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έγινε πιο κλειστό με τον Ερυθρό Αστέρα να ισοφαρίζει σε 70-70 στο 32′ και τον Πίτερς να δίνει λύσεις επιθετικά στον Ολυμπιακό για να κρατήσει τα ηνία. Όσο περνούσε η ώρα η… κόντρα όλο και γινόταν μεγαλύτερη, με τους Πειραιώτες να αποδεικνύονται πιο ψύχραιμοι όταν η μπάλα «έκαιγε» παίρνοντας έτσι τη νίκη με 86-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 83-86