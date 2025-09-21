sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:36

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν ο Ολυμπιακός ήταν το τελευταίο τεστ της ομάδας, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 86-83 του Ερυθρού Αστέρα και να κατακτούν το τουρνουά «Crete International Basketball Tournament» που έγινε στην Κρήτη. Πλέον, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στρέφει την προσοχή της στα παιχνίδια για το Super Cup και τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η αναμέτρηση είχε όλα όσα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός για τον τελευταίο αγώνα, με τους Σέρβους να αποδεικνύονται «σκληρά καρύδια», βάζοντας πίεση τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως στο φινάλε της συνάντησης κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 17 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 16 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν ρυθμό επιθετικά και να σκοράρουν σχετικά εύκολα. Από τον Ολυμπιακό οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ είχαν τα ηνία, ενώ ο Ριβέρο έκανε τη διαφορά για τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκαν με 12-8. Η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη για τους Πειραιώτες που τρέχοντας ένα επιμέρους 7-2 βρέθηκαν στο +9 (19-10) στο 7′. Όσο περνούσε η ώρα, και με το δεύτερο ροτέισον να μπαίνει στο παρκέ, ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του και οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν 22-20 στο 9′, πριν ο Γουόρντ με καλάθι κάνει το 24-20 υπέρ της Ελληνικής ομάδας για να κλείσει η πρώτη περίοδος.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σύνολο του Γιάννη Σφαιρόπουλου μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με ένα επιμέρους 6-2 και πρωταγωνιστή τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ για το 26-24. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση άμεσα και ανέκτησε τα ηνία με ένα μικρό 5-0 από τους Πίτερς και Φουρνιέ για το 29-26 στο 13′ και το 32-28 στο 14′. Κάπου εκεί οι Σέρβοι έτρεξαν ένα δικό τους σερί 6-0 για να περάσουν ξανά μπροστά με 34-32 στο 16′ και με 38-34 στο 17′. Οι Πειραιώτες βρήκαν τις λύσεις για να μην μείνουν πίσω και ισοφάρισαν 39-39 στο 19′, όμως ένα 5-0 από Ιζούντου και Μίλερ-ΜακΙντάιρ διαμόρφωσαν το 44-39 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 11-0 για να βρεθεί στο +6 (50-44) στο 22′. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν εξαιρετικά εύστοχη από μακριά, με αποτέλεσμα να φτάσει και σε διψήφια διαφορά με το +10 (60-50) στο 25′. Ο Ερυθρός Αστέρας πάντως αντεπιτέθηκε και με ένα επιμέρους 13-4 πλησίασε στον πόντο (64-63) στο 29′. Οι Πειραιώτες πάντως κράτησαν την πρωτοπορία στο τέλος της τρίτης περιόδου με το 68-65.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έγινε πιο κλειστό με τον Ερυθρό Αστέρα να ισοφαρίζει σε 70-70 στο 32′ και τον Πίτερς να δίνει λύσεις επιθετικά στον Ολυμπιακό για να κρατήσει τα ηνία. Όσο περνούσε η ώρα η… κόντρα όλο και γινόταν μεγαλύτερη, με τους Πειραιώτες να αποδεικνύονται πιο ψύχραιμοι όταν η μπάλα «έκαιγε» παίρνοντας έτσι τη νίκη με 86-83.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 44-39, 65-68, 83-86

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Μπάσκετ 19.09.25

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»

Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σύνταξη
