Ο Φουρνιέ «τρολάρει» τον Ράιτ: «Σταμάτησε τα γαλακτομπούρεκα και μοιάζει στον Σβαρτσενέγκερ» (pic)
Η ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ για τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.
Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα σόσιαλ μίντια μια φωτογραφία με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος φαίνεται πως δούλεψε αρκετά μέσα στο καλοκαίρι το σώμα του.
Τη φωτογραφία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην εντοπίσει ο Εβάν Φουρνιέ, που φρόντισε να… τρολάρει τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν της Ζάλγκιρις.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έγραψε πως ο Αμερικανός σέντερ σταμάτησε τα γαλακτομπούρεκα και πλέον μοιάζει στον γνωστό ηθοποιό, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
Η σχετική ανάρτηση:
My man stopped eating Galaktoboureko and looks like Arnold Schwarzenegger🤣🤣🤣 @mant12_ pic.twitter.com/9SS7L0Fj0h
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 19, 2025
«Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Εβάν Φουρνιέ.
