Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:09

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αποκλείεται μάλιστα να κινηθούν και για δύο παίκτες στη συγκεκριμένη θέση, αν και εφόσον παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία. Όπως για παράδειγμα αυτή του Νικ Καλάθη!

Ο Έλληνας γκαρντ είναι η… μπασκετική αδυναμία του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στο παρελθόν προσπάθησε να τον φέρει δύο φορές στο Λιμάνι. Μία το καλοκαίρι του 2020, όταν και έφτασε πολύ κοντά, όμως επέλεξε να πάει στην Μπαρτσελόνα καθώς είχε μόλις φύγει από τον Παναθηναϊκό και δεν ήθελε να σηκώσει… θύελλα.

Η δεύτερη ήταν το καλοκαίρι του 2022, όταν έσπασε το συμβόλαιο που είχε με τους Ισπανούς, όμως επέλεξε και πάλι να μην γυρίσει στην Ελλάδα και να πάει στη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί πάντα διακριτικά την περίπτωσή του και τώρα που οι φήμες… φουντώνουν για αποχώρηση από τη Μονακό, δεν αποκλείεται να κάνει και πάλι την κίνησή του.

YouTube thumbnail

Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του Καλάθη

Ο Καλάθης έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν που έρχεται με την Μονακό, ωστόσο η ομάδα του Πριγκιπάτου θέλει να απαλλαγεί από αυτό, για να δημιουργήσει χώρο στο μπάτζετ της, καθώς ο Έλληνας γκαρντ αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.

Διανύει πλέον το 36ο έτος της ηλικίας του, έχει βγάλει αρκετούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια όμως εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους πασέρ στην Ευρώπη, ενώ παραμένει αδιαμφησβήτητη η ικανότητά του να διαβάζει σχεδόν τέλεια το παιχνίδι με την ακρίβεια… υπολογιστή.

YouTube thumbnail

Αν μείνει ελεύθερος δεδομένα θα απασχολήσει καθώς παίκτης με την δική του ικανότητα δεν υπάρχει, ενώ είναι και κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου το οποίο έχει γίνει πια… δυσεύρετο στην αγορά. Θεωρείται δεδομένο πως αν βγει στη free agency δεν θα βρει το συμβόλαιο που παίρνει αυτή τη στιγμή στους Μονεγάσκους και όποια ομάδα θελήσει να τον υπογράψει θα πρέπει να διαθέσει ένα ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
Συντριπτική πλειοψηφία 19.09.25

ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του

Ο Αμπάς θα συμμετάσχει διαδικτυακά στις εργασίες του ΟΗΕ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τη βίζα του, όπως και ακόμη 80 Παλαιστίνιων, ως αντίδραση στις επικείμενες αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού Κράτους.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης
Καρκίνος εντέρου 19.09.25

Η ΑΙ υπόσχεται το τέλος της κολονοσκόπησης

Μέσω ενός απλού τεστ κοπράνων και με τη χείρα βοηθείας της Τεχνητής Νοημοσύνης ερευνητές χαρτογράφησαν με τη μεγαλύτερη ανάλυση που έχει επιτευχθεί ως σήμερα το μικροβίωμα του εντέρου ανοίγοντας τον δρόμο της μη παρεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του
«Κυβερνητικοί εκβιασμοί» 19.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Κάλεσε ξανά τον λαό να συμβιβαστεί με τη συνέχιση της ληστείας σε βάρος του

Την ομιλία Μητσοτάκη στην Κ.Ο. ΝΔ σχολίασε το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, ενάντια στο έκτρωμα της 13ωρης εργασίας που εκθείασε και σήμερα ο πρωθυπουργός»

Σύνταξη
Εσθονία: Καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της
MiG-31 19.09.25

Η Εσθονία καταγγέλλει ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Δεν αποκλείεται να μεταφερθούν χιλιάδες νατοϊκά όπλα και στην Εσθονία, όπως συμβαίνει στην Πολωνία, μετά από καταγγελίες που διαψεύστηκαν και μια πολιτική κόντρα που μάλλον εκθέτει τη χώρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού
Ελλάδα 19.09.25

Ένταση με επιβάτες στο «Knossos Palace» – Δεν προσέγγισε τη Μήλο λόγω απαγορευτικού

Η απόφαση προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες που θα αποβιβάζονταν στη Μήλο, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα μεσάνυχτα στους ταξιδιώτες ότι για λόγους ασφαλείας το δρομολόγιο τροποποιείται.

Σύνταξη
Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ
Σπουδαίος 19.09.25

Τζόελ Μος: Πέθανε ο πολυβραβευμένος με Grammy θρύλος – Από τον Ρέι Τσαρλς στο Xόλιγουντ

Η μουσική βιομηχανία θρηνεί την απώλεια του σπουδαίου μουσικού παραγωγού και δημιουργού. Ο πολυβραβευμένος με Grammy Τζόελ Μος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό επεισόδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία
Στην Κοπεγχάγη 19.09.25

ΕΕ: Επιστολή Κόστα στους «27» για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και στήριξη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τρεις άξονες που αφορούν στον «Οδικό Χάρτη» για την άμυνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας

Σύνταξη
ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Η πρόταση 19.09.25

ΕΕ: Κυρώσεις στο ρωσικό LNG θα περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων

Κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού LNG περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστηρίζει ότι έτσι η Ρωσία θα δεχθεί να διαπραγματευθεί

Σύνταξη
Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών
Άγρια επίθεση 19.09.25

Στο χειρουργείο 81χρονη, έπειτα από επίθεση – Την ξυλοκόπησαν σε σχολή οδηγών

Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μια ηλικιωμένη μέσα σε σχολή οδηγών. Οι δράστες, που φορούσαν κράνη, την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύνταξη
Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ
Σκοτεινά χρόνια 19.09.25

Η ιστορία των γκέι χορωδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες – Το AIDS, οι δολοφονίες και η κυβέρνηση Τράμπ

Το 1978, ο ακτιβιστής και μουσικός Τζον Ριντ Σιμς ίδρυσε την Χορωδία Ομοφυλόφιλων Ανδρών του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο, μια διπλή δολοφονία ήρθε να συνταράξει τα νερά των ΛΟΑΤ κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός
Ελλάς το μεγαλείο σου 19.09.25

Νοτοπούλου: Αποκλείστηκε κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ που πέτυχε σε διαγωνισμό αποκλειστικά για… ΑμεΑ – Παραλογισμός

Απίστευτο κι όμως αληθινό: μία κοινωνική λειτουργός ΑμεΑ, ενώ πέτυχε σε προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις αποκλειστικά για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, αποκλείσθηκε από την «Α’βάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Ηρακλείου», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
