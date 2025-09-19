«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αποκλείεται μάλιστα να κινηθούν και για δύο παίκτες στη συγκεκριμένη θέση, αν και εφόσον παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία. Όπως για παράδειγμα αυτή του Νικ Καλάθη!

Ο Έλληνας γκαρντ είναι η… μπασκετική αδυναμία του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος στο παρελθόν προσπάθησε να τον φέρει δύο φορές στο Λιμάνι. Μία το καλοκαίρι του 2020, όταν και έφτασε πολύ κοντά, όμως επέλεξε να πάει στην Μπαρτσελόνα καθώς είχε μόλις φύγει από τον Παναθηναϊκό και δεν ήθελε να σηκώσει… θύελλα.

Η δεύτερη ήταν το καλοκαίρι του 2022, όταν έσπασε το συμβόλαιο που είχε με τους Ισπανούς, όμως επέλεξε και πάλι να μην γυρίσει στην Ελλάδα και να πάει στη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί πάντα διακριτικά την περίπτωσή του και τώρα που οι φήμες… φουντώνουν για αποχώρηση από τη Μονακό, δεν αποκλείεται να κάνει και πάλι την κίνησή του.

Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του Καλάθη

Ο Καλάθης έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν που έρχεται με την Μονακό, ωστόσο η ομάδα του Πριγκιπάτου θέλει να απαλλαγεί από αυτό, για να δημιουργήσει χώρο στο μπάτζετ της, καθώς ο Έλληνας γκαρντ αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο.

Διανύει πλέον το 36ο έτος της ηλικίας του, έχει βγάλει αρκετούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια όμως εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους πασέρ στην Ευρώπη, ενώ παραμένει αδιαμφησβήτητη η ικανότητά του να διαβάζει σχεδόν τέλεια το παιχνίδι με την ακρίβεια… υπολογιστή.

Αν μείνει ελεύθερος δεδομένα θα απασχολήσει καθώς παίκτης με την δική του ικανότητα δεν υπάρχει, ενώ είναι και κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου το οποίο έχει γίνει πια… δυσεύρετο στην αγορά. Θεωρείται δεδομένο πως αν βγει στη free agency δεν θα βρει το συμβόλαιο που παίρνει αυτή τη στιγμή στους Μονεγάσκους και όποια ομάδα θελήσει να τον υπογράψει θα πρέπει να διαθέσει ένα ποσό κοντά στο ένα εκατομμύριο.