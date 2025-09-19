«Ο Ολυμπιακός θα υπογράψει τον Μόντε Μόρις»

Ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση γκαρντ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει στη λίστα του των 30χρονο περιφερειακό, Μόντε Μόρις.

Πολλά δημοσιεύματα έχουν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό για το συγκεκριμένο θέμα από την Πέμπτη, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι να είναι αυτός που έβαλε… στην κουβέντα το όνομα του Αμερικανού, ενώ και στην Ισπανία θεωρούν πια τους Πειραιώτες ως φαβορί για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, ο Ζεράρ Σολέ, απάντησε σε ερώτηση χρήστη του «Χ», για το αν η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για τον 30χρονο άσο, αλλά ο Ισπανός δημοσιογράφος αναφέρει: «Νομίζω ότι θα τον υπογράψει ο Ολυμπιακός».

Η σχετική ανάρτηση

Creo que lo firmará Olympiacos. — Gerard Solé (@gsole14) September 18, 2025

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο Αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Είναι πολύ αξιόπιστος χειριστής της μπάλας και δεν κάνει εύκολα λάθος. Είναι περισσότερο εκτελεστής και λιγότερο δημιουργός, όμως σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πασάρει περισσότερο. Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι