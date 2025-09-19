sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Το αφιέρωμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το «μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου (vid)
Μπάσκετ 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:28

Το αφιέρωμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το «μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου (vid)

Ένα ωραίο βίντεο-αφιέρωμα για το «μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου -έναν «ναό» για τον μπασκετικό Ολυμπιακό- δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Σύνταξη
Ο Αντώνης Παπούη και η Αντωνία Ζάμπα έχουν δημιουργήσει το «μικρό ΣΕΦ», έναν χώρο γεμάτο με αντικείμενα, ιστορικές εμφανίσεις και κειμήλια του Ολυμπιακού, τον οποίο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της ομάδας, τις μέρες που βρέθηκε στην Κύπρο, για το τουρνουά «Νεόφυρος Χανωριώτης».

Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χρήστος Μπαφές επισκέφθηκαν τον χώρο και διαπίστωσαν από κοντά την πολύ όμορφη προσπάθεια που έκαναν οι δύο φίλοι του Ολυμπιακού.

Μιλώντας στο site της ομάδας ο ιθύνων νους πίσω από αυτή την ιδέα ανέφερε: «Απλά να σου πω ότι το Μικρό ΣΕΦ υπήρχε αρχικά σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, σε εξωτερικό χώρο, αλλά αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα. Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο, προστατευμένο από τη βροχή. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη μας για το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Για εμένα είναι ένας χώρος ξεκούρασης, χαράς».

Δείτε το βίντεο

YouTube thumbnail

Συνεργάτιδα του κ. Παπουή είναι η σύντροφός του, η οποία είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, είμαι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν ασχολούμαι με τα social media.

Η κοπέλα μου, η Αντωνία, το έβγαλε προς τα έξω και το είδε ο κόσμος και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Απλά είναι κάτι που αγαπώ υπέρ… του κανονικού. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι ξεχωριστό. Μεγαλώσαμε μαζί του, είμαι σχεδόν 40 χρονών. Είναι η ζωή μας όλη, πραγματικά. Είναι κάτι που μας γεμίζει, δίνει νόημα στη ζωή μας».

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Τηλεπικοινωνίες
ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

ΟΤΕ: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση της Telekom Romania

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Σενγκούν γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο και ο ιδιοκτήτης του σπάει πιάτο στο κεφάλι! (vid)

Γεύση από ελληνικό γλέντι πήρε ο Αλπερέν Σενγκούν μετά το τέλος του Eurobasket, με τον Τούρκο σέντερ να... γνωρίζει ήθη και έθιμα της πατρίδας μας σε εστιατόριο στην Μαρμαρίδα.

Σύνταξη
Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»
Μπάσκετ 19.09.25

Ο Νίκος Ζήσης απάντησε για τον Αργυρό: «Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά στην Εθνική αφιλοκερδώς»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για το γλέντι της Εθνικής μετά το Eurobasket. Ο General Manager της γαλανόλευκης, Νίκος Ζήσης, έδωσε την δική του απάντηση για το θέμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο γνωστός τραγουδιστής είναι «πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ».

Σύνταξη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Απο το… viral video στη Θεσσαλονίκη για την αφοσίωση του στην εθνική ομάδα, στο ποσό των 100.000 ευρώ που φέρεται να ζήτησε για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket! Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύνταξη
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες
«Στο άλλο άκρο» 19.09.25

Γιατί οι ΗΠΑ διώχνουν τους Ρώσους αντιφρονούντες

Ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της διασποράς ανησυχούν για την κατάσταση, καταγράφοντας αυξανόμενα περιστατικά με αντιφρονούντες που επαναπατρίζονται με τη «βοήθεια» αμερικανικών υπηρεσιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ
Η ομιλία στην ΚΟ 19.09.25

Μασάζ Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές και φροντιστήριο για τα μέτρα της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ξανά τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να δώσει επιχειρήματα στους βουλευτές της ΝΔ για να τα μεταφέρουν στις περιφέρειές τους

Σύνταξη
Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Θλίψη 19.09.25

Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός

«Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις» αναφέρει ο ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»
Πολιτική 19.09.25

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ, αντί να καλέσει τους γαλάζιους κλέφτες, κάλεσε δύο πεθαμένους να καταθέσουν στην Εξεταστική»

O κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «ανορθολογικό και αποπροσανατολιστικό» αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική, κάνοντας λόγο για «το επόμενο βήμα της συγκάλυψης και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης
Δείτε αναλυτικά 19.09.25

Επίκαιρη ερώτηση για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα και τη στάση της κυβέρνησης κατέθεσε ο Κουτσούμπας

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ», ρωτά, ανάμεσα, σε άλλα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6
Η Silent Courier 19.09.25

Δεν υπάρχουν «ενδείξεις» ότι ο Πούτιν επιθυμεί ειρήνη χωρίς συνθηκολόγηση Ουκρανίας, λέει η MI6

Η MI6 εγκαινιάζει ειδική πύλη στον σκοτεινό ιστό με το όνομα Silent Courier και θα έχει στόχο να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία αλλά και να αντλεί πληροφορίες από Ρώσους πράκτορες

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ύπνος: Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητά του – Νέα έρευνα
Ανησυχητικά ευρήματα 19.09.25

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει και την ποιότητα του ύπνου μας - Νέα έρευνα

«Οι τρέχουσες πολιτικές για τον καθαρό αέρα εστιάζουν κυρίως στις εξωτερικές πηγές, αλλά τα ευρήματά μας καθιστούν σαφές ότι η ατζέντα πρέπει να επεκταθεί», δήλωσε ο επικεφαλής καθηγηγής της έρευνας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία – Οι εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν
Κριτήρια και προϋποθέσεις 19.09.25

Οι τελευταίες εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν για να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου - Η τροποποιητική δήλωση για τον κωδικό 081

Σύνταξη
Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»
Τρεις συνέπειες 19.09.25

Οι πολιτικές δολοφονίες ξαναέγιναν κανονικότητα – Καθηγητής Χάρβαρντ: «Κοιτάξτε τι θα συμβεί»

Αντί οι κρατικά υποστηριζόμενες πολιτικές δολοφονίες αντίπαλων ηγετών να γίνονται όλο και πιο σπάνιες, με τον καιρό έγιναν πιο συχνές. Οι συνέπειες όμως θα είναι καταλυτικές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
