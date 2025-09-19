Το αφιέρωμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το «μικρό ΣΕΦ» της Κύπρου (vid)

Ο Αντώνης Παπούη και η Αντωνία Ζάμπα έχουν δημιουργήσει το «μικρό ΣΕΦ», έναν χώρο γεμάτο με αντικείμενα, ιστορικές εμφανίσεις και κειμήλια του Ολυμπιακού, τον οποίο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της ομάδας, τις μέρες που βρέθηκε στην Κύπρο, για το τουρνουά «Νεόφυρος Χανωριώτης».

Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χρήστος Μπαφές επισκέφθηκαν τον χώρο και διαπίστωσαν από κοντά την πολύ όμορφη προσπάθεια που έκαναν οι δύο φίλοι του Ολυμπιακού.

Μιλώντας στο site της ομάδας ο ιθύνων νους πίσω από αυτή την ιδέα ανέφερε: «Απλά να σου πω ότι το Μικρό ΣΕΦ υπήρχε αρχικά σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, σε εξωτερικό χώρο, αλλά αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα. Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο, προστατευμένο από τη βροχή. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη μας για το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Για εμένα είναι ένας χώρος ξεκούρασης, χαράς».

Συνεργάτιδα του κ. Παπουή είναι η σύντροφός του, η οποία είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, είμαι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν ασχολούμαι με τα social media.

Η κοπέλα μου, η Αντωνία, το έβγαλε προς τα έξω και το είδε ο κόσμος και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Απλά είναι κάτι που αγαπώ υπέρ… του κανονικού. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι ξεχωριστό. Μεγαλώσαμε μαζί του, είμαι σχεδόν 40 χρονών. Είναι η ζωή μας όλη, πραγματικά. Είναι κάτι που μας γεμίζει, δίνει νόημα στη ζωή μας».