Πρεμιέρα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο κάνει στο τουρνουά «IBT Crete» ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός και Αρμάνι Μιλάνο κοντράρονται σήμερα (19/9, 20:30) στην πρώτη μέρα του τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης, όπου συμμετέχουν επίσης η Φενέρμπαχτσε και ο Ερυθρός Αστέρας.

Οι Πειραιώτες μετά τα τεστ στην Κύπρο, ετοιμάζονται για δύο ακόμη δυνατά παιχνίδια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει τον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε, αλλά να έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του, τους διεθνείς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο.

Το κάλεσμα του Μπαρτζώκα στο τουρνουά στην Κρήτη

Οι απουσίες πάντως δεν λείπουν από το σύνολο του Έτορε Μεσίνα, ο οποίος θα παραταχθεί στην αναμέτρηση χωρίς τρεις κομβικούς παίκτες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αρμάνι αυτοί είναι οι Σέιβον Σιλντς, Μάρκο Γκούντουριτς και Βλάτκο Τσάντσαρ. O πρώτος εξασφάλισε άδεια επειδή γεννά η γυναίκα του, ο δεύτερος χρειάζεται λίγο χρόνο λόγω του Eurobasket και ο τρίτος έμεινε στο Μιλάνο για λόγους ξεκούρασης.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας (19/9), η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στις 18:00. Οι ηττημένοι των δύο αγώνων θα παίξουν στον μικρό τελικό της Κυριακής (21/9 στις 18:00), ενώ οι νικητές στον τελικό (20:30).

Το πρόγραμμα της ημέρας

18:00 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

20:30 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο