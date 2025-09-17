Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν χωρίς τον Κίναν Έβανς, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε και αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Euroleague.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες και μέσα στο επόμενο διάστημα θα επανελέγχεται η κατάσταση του από το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών.

Όπως είναι λογικό, ο Έβανς δεν θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη για τα φιλικά προετοιμασίας στο Ηράκλειο. Αντίθετα, εκεί θα ταξιδέψουν οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο χωρίς να έχει γίνει γνωστό όμως αν θα αγωνιστούν.

Χάνει την πρεμιέρα ο Έβανς

Όσον αφορά τον Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να πιέσει το παραμικρό, ειδικά μετά τον τραυματισμό που υπέστη και δεν θα είναι στην πρεμιέρα της Euroleague, ενώ φυσικά δεν θα αγωνιστεί και στο Σούπερ Καπ Ελλάδας που είναι νωρίτερα από την έναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.