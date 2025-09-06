Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Με τους Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Καλίφα Κουμάντζε, Όμηρο Νετζήπογλου να ντεμπουτάρουν ανεπίσημα και τον κόουτς Μπαρτζώκα να δοκιμάζει πολλά διαφορετικά σχήματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας του ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν.

Με εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 40-10), οι Πειραιώτες επικράτησαν 95-67 του Προμηθέα Πατρών ξεκινώντας με το εντυπωσιακό τρόπο τα φιλικά τους για το 2025/2026.

Μετά τα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα, όπου ο Προμηθέας με πολύ πιεστική άμυνα πήρε προβάδισμα (3-7, 2′), ο Ολυμπιακός «απάντησε» με 13-0 και προσπέρασε 16-7 (5′). Ο Κίναν Έβανς «τάισε» τον Ντόντα Χολ σε δύο περιπτώσεις με τον Αμερικανό σέντερ να φτάνει σε καλάθι και φάουλ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ βρήκε επαφή με το καλάθι, πετυχαίνοντας επτά σερί «ερυθρόλευκους» πόντους. Λάθη, έφεραν κακό αμυντικό τρανζίσιον και έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν (21-17, 8′), με την περίοδο να κλείνει στο 25-21 και τον Καλίφα Κουμάντζε να προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Σέιμπεν Λι από τα 6.75 και Κουμάντζε διαμόρφωσαν το 4-0 των Πειραιωτών στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου (30-21, 12′), με τον Προμηθέα να παραμένει ανταγωνιστικός βρίσκοντας σουτ τριών πόντων (30-26, 15′). Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» καθόλη τη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου (36-29, 17′), με τους φιλοξενούμενους να προσπερνούν -για πρώτη φορά μετά το 2ο λεπτό του αγώνα- (37-38, 19′) και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 39-39.

Στην «επανάληψη» ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με περισσότερη ένταση στην άμυνα, που έφερε σερί 16-0! Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ «χτύπησαν» από την περιφέρεια, ενώ ο Κουμάντζε μπλοκάροντας σουτ στην άμυνα και τελειώνοντας φάσεις κοντά στο καλάθι δήλωσε παρών. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους σε μόλις 10 πόντους, την στιγμή που οι ίδιοι σκόραραν 40 συνδιάζοντας ουσία και θέαμα, όπως στις δύο περιπτώσεις που ο Τάισον Γουόρντ έκλεψε την μπάλα και έφυγε μόνος του στο ανοιχτό γήπεδο καρφώνοντας εντυπωσιακά. Η περίοδος έκλεισε στο 79-49.

Λίγα άλλαξαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό φόργουορντ να συνδυάζεται ωραία με τον Ντόντα Χολ και τον τελευταίο να καρφώνει (81-51). Η διαφορά «άνοιξε» με τον Ολυμπιακό να παραμένει σοβαρή στα αμυντικά της καθήκοντα, δείχνοντας παράλληλα μεγάλη όρεξη στο επιθετικό «μισό» (85-58, 36′). Με 5:18 να απομένουν για τη λήξη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έριξε στο παρκέ και τον Γιώργο Μπουρνελέ. Η διαφορά είχε πλέον παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα (91-58, 38′) με τους Πειραιώτες να παραμένουν ορεξάτοι ως το τέλος και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 95-67.

Δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67

Η στατιστική στο Ολυμπιακός – Προμηθέας