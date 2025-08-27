Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Ο Ολυμπιακός… έπιασε δουλειά το πρωί της Τετάρτης (27/8), με την πρώτη προπόνηση εν όψει της νέας σεζόν να λαμβάνει χώρα στο ΣΕΦ.

Ο Κίναν Έβανς έδειξε, μέσω των δηλώσεων που πραγματοποίησε, το πόσο ανυπομονεί για τη νέα σεζόν και θέλει να ξαναπατήσει παρκέ. Τι δήλωσαν οι υπόλοιποι «ερυθρόλευκοι» πρωταγωνιστές.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κίναν Έβανς:

Πώς αισθάνεσαι που θα ξανακουστεί το όνομά σου στο παρκέ;

«Έτσι ελπίζω! Αυτό είναι το πλάνο. Έχω δουλέψει πολύ το καλοκαίρι και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα».

Πώς ένιωσες όσο δεν έπαιζες; Σαν λιοντάρι μέσα στο κλουβί;

«Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι δύσκολο να μην μπορείς να βοηθήσεις. Αλλά ελπίζω φέτος να είναι η χρονιά μου.

Πες μας τα συναισθήματά σου για τη χρονιά – και για σένα και για την ομάδα.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Το να μπορώ να παίξω ξανά… είναι υπέροχο».

Ξέρεις καλά τη φιλοσοφία της ομάδας: ομαδική δουλειά. Αυτό είναι το “κλειδί”; Ποια είναι τα άλλα “κλειδιά”;

«Αυτό είναι ένα μεγάλο “κλειδί”. Επειδή έκανα προπόνηση μαζί τους, έμαθα το στυλ της ομάδας. Έχουμε καινούργιους παίκτες, είναι fun να προπονείσαι μαζί τους και ακόμα καλύτερο να παίζεις μαζί τους φέτος».

Πώς αισθάνεσαι ότι θα είσαι στο 100% του εαυτού σου στο πρώτο σου παιχνίδι;

«Νομίζω πως κανείς δεν είναι στο 100% του εαυτού του στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά εγώ. Πιστεύω θα μου πάρει λίγο καιρό να βρω ρυθμό – ξέρεις, με το άγχος και την ανυπομονησία… όλα μαζί».

Φουρνιέ: «Στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη»

Ο Εβάν Φουρνιέ από την πλευρά του δήλωσε πόσο πολύ του είχε λείψει να βρίσκεται στην ομάδα και τόνισε ότι η φιλοσοφία της παραμένει η ίδια.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γάλλος γκαρντ:

Ερωτηθείς για τη δεύτερη του σεζόν στον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν. Και, φυσικά, είμαι πιο εξοικειωμένος με όλους. Πέρυσι, είχα μια μεταβατική περίοδο που δεν θα έχω φέτος. Μου έλειψε το να είμαι εδώ. Τώρα λοιπόν μπορούμε επιτέλους να αρχίσουμε τη δουλειά. Μας λείπουν μερικοί παίκτες, προφανώς, αλλά δεν μπορώ να περιμένω».

Για την ένταξη των νέων παικτών και την προσαρμογή στο σύστημα της ομάδας, σχολίασε: «Έχουμε ένα μήνα προετοιμασίας. Όπως είπα, μας λείπουν μερικοί παίκτες, αλλά όλοι είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα. Ο Μίλου, ο Παπ, ο Ντόρσεϊ, ο Λάρυ όλοι γνωρίζουν το σύστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι το προπονητικό camp έχει περισσότερο να κάνει με το να βρούμε τη φόρμα μας, να βρούμε ίσως τη νέα μας θέση, απλά να ξαναβρούμε τη φόρμα μας και να γίνουμε ξανά ανταγωνιστικοί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για μας».

Όσον αφορά στους στόχους της ομάδας για τη νέα χρονιά, ο Γάλλος γκαρντ τόνισε: «Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι πάντα η νίκη. Όταν αγωνίζεσαι ο στόχος είναι να κερδίσεις, οπότε τίποτα δεν αλλάζει. Ίδιοι στόχοι, ίδια νοοτροπία. Και τώρα πρέπει απλά να περάσουμε μια μακρά σεζόν, προφανώς, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε, μια μέρα τη φορά, και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Σχετικά δε με την ανανέωση του συμβολαίου του, δήλωσε την ευγνωμοσύνη του προς τους Προέδρους για τον τρόπο που υποδέχτηκαν τόσο τον ίδιο όσο και τον ατζέντη του, ώστε να ολοκληρωθούν οι υπογραφές δια ζώσης.

Βεζένκοφ: «Η Euroleague απαιτεί υπομονή»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για την έναρξη της σεζόν στον Ολυμπιακό και τη σημασία της υγείας και της προσαρμογής των νέων παικτών.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

Σχετικά με το Final Four και την προετοιμασία: «Δεν έχει σημασία να μιλήσουμε για κάτι που θα γίνει τον Απρίλη. Να παίζουμε ωραίο μπάσκετ και να είμαστε υγιείς. Κρατήσαμε ένα μεγάλο μέρος του κορμού μας, να μπουν στη φιλοσοφία τα νέα παιδιά, να γυρίσουν και οι διεθνείς. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η σεζόν».

Για την προσωπική του κατάσταση: «Θα μπω στις προπονήσεις. Ήταν τρίτος τραυματισμός σε ενάμιση χρόνο στο ίδιο πόδι. Θέλει προσοχή. Τα παιδιά δούλεψαν καλά και θα είμαι έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν».

Όσον αφορά τη σχέση του με τους νέους παίκτες: «Λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Να είναι συνεπείς σε ό,τι και αν κάνουν. Η προσαρμογή παίζει ρόλο. Θα βοηθήσουμε όσοι είναι εδώ».

Και για το Eurobasket: «Φαβορί η Σερβία, καλή επιτυχία στην Εθνική. Παίζουν ρόλο τα νοκ-άουτ».