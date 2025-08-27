Ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός – Νέα πρόσωπα στο ΣΕΦ (pics)

Σήκωσαν… μανίκια οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν!

Το πρωί της Τετάρτης (27/8) οι πρωταθλητές Ελλάδας πάτησαν παρκέ και στο ΣΕΦ έλαβε η χώρα η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Από αυτή απουσίαζαν φυσικά όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αντιθέτως, το πρόγραμμα ακολούθησε κανονικά ο Κουμάντζε.

Στην προπόνηση εμφανίστηκε και ένα νέο πρόσωπο, εκείνο του Νίκου Οκεκουόγεν. Πρόκειται για έναν 28χρονο αριστερόχειρα ψηλό, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League.

Με τους Θεσσαλούς ο Οκεκουόγεν κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στην κατηγορία, μετρώντας κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Οδυσσέα Γαλατσίου, Ψυχικό, Φιλαθλητικό, ΑΟ Αγρινίου, Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και Ελευθερούπολη.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από την «πρώτη» του Ολυμπιακού: