Ξεκίνησε την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός – Νέα πρόσωπα στο ΣΕΦ (pics)
Ο Ολυμπιακός πάτησε παρκέ και η προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν μόλις ξεκίνησε, με νέα πρόσωπα να βρίσκονται στο ΣΕΦ.
Σήκωσαν… μανίκια οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν!
Το πρωί της Τετάρτης (27/8) οι πρωταθλητές Ελλάδας πάτησαν παρκέ και στο ΣΕΦ έλαβε η χώρα η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Από αυτή απουσίαζαν φυσικά όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αντιθέτως, το πρόγραμμα ακολούθησε κανονικά ο Κουμάντζε.
Στην προπόνηση εμφανίστηκε και ένα νέο πρόσωπο, εκείνο του Νίκου Οκεκουόγεν. Πρόκειται για έναν 28χρονο αριστερόχειρα ψηλό, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Τρικάλων στην Elite League.
Με τους Θεσσαλούς ο Οκεκουόγεν κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στην κατηγορία, μετρώντας κατά μέσο όρο 13.7 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Οδυσσέα Γαλατσίου, Ψυχικό, Φιλαθλητικό, ΑΟ Αγρινίου, Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας και Ελευθερούπολη.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες από την «πρώτη» του Ολυμπιακού:
