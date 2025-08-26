Ολυμπιακός: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών για τη νέα σεζόν (pic)
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τους αριθμούς που διάλεξαν οι παίκτες στις φανέλες τους εν όψει της νέας σεζόν.
Όλες οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν και με αφορμή την καινούργια χρονιά που έρχεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φωτογραφία με τους αριθμούς που πήραν οι παίκτες στις φανέλες τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα των ερυθρόλευκων, Τάισον Γουόρντ, Όμηρος Νετζήπογλου και Ντόντα Χολ πήραν τους αριθμούς 3,21 και 45 με την αντίστοιχη σειρά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο το «37».
Η δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Οι αριθμοί στις «ερυθρόλευκες» φανέλες κλείδωσαν ✅
Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει… ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/f2uiT05yDY
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 26, 2025
Αναλυτικά, όσα ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» στο ποστ τους:
«Οι αριθμοί στις ερυθρόλευκες φανέλες κλείδωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει, ξεκινάμε».
Αλλαγή έγινε και στον αριθμό της φανέλας του Κίναν Έβανς, αφού στο παρελθόν είχε το «12» και πλέον, πήρε το «2».
