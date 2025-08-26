Ολυμπιακός: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών για τη νέα σεζόν (pic)

Όλες οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν και με αφορμή την καινούργια χρονιά που έρχεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε φωτογραφία με τους αριθμούς που πήραν οι παίκτες στις φανέλες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα των ερυθρόλευκων, Τάισον Γουόρντ, Όμηρος Νετζήπογλου και Ντόντα Χολ πήραν τους αριθμούς 3,21 και 45 με την αντίστοιχη σειρά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο το «37».

Η δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Αναλυτικά, όσα ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» στο ποστ τους:

«Οι αριθμοί στις ερυθρόλευκες φανέλες κλείδωσαν. Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει, ξεκινάμε».

Αλλαγή έγινε και στον αριθμό της φανέλας του Κίναν Έβανς, αφού στο παρελθόν είχε το «12» και πλέον, πήρε το «2».