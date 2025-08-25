Ολυμπιακός: «Έπιασαν δουλειά» οι «ερυθρόλευκοι» ενόψει της νέας σεζόν (pics)
Λίγο πριν την επίσημη πρώτη προπόνηση της σεζόν, οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού περνούν από τον καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.
Ο Ολυμπιακός μπήκε σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη σεζόν 2025/26, με την πρώτη προπόνηση να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (27/08).
Τη Δευτέρα (25/08) οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Έβανς, Λι, Γουόρντ, Χολ, Νετζήπογλου, Κουμάντζε και Μπουρνελές υποβλήθηκαν σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη (26/08) με το δεύτερο γκρουπ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Οι ερυθρόλευκοι σήκωσαν τα μανίκια εν όψει της νέας σεζόν!
Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2025-26, οι παίκτες του Ολυμπιακού υποβλήθηκαν σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές «πέρασαν» την Δευτέρα (25/08) από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο (26/08) με το Β’ γκρουπ.
Δείτε εδώ σχετικές φωτογραφίες:
