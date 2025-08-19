sports betsson
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λαρεντζάκη
Μπάσκετ 19 Αυγούστου 2025 | 13:00

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λαρεντζάκη

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μέχρι το 2029!

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γιαννούλη Λαρεντζάκη μέχρι το 2029 μετατρέποντας την μεταξύ τους σχέση σε… σχέση ζωής!

Πολλά ακούστηκαν και αρκετά γράφτηκαν σχετικά το φετινό καλοκαίρι, όμως οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί με τον Έλληνα άσο για τέσσερα ακόμα χρόνια. Ο Λαρεντζάκης στο τέλος του συμβολαίου του θα έχει κλείσει εννιά χρόνια στον Ολυμπιακό.

Πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ανανέωση μέχρι το 2027, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε αφού οι δύο πλευρές τα βρήκαν για νέο συμβόλαιο ως το το 2029.

Από τη σεζόν 2019-20 όταν και αποκτήθηκε από τη Μούρθια, ο «Λάρυ» έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρία πρωταθλήματα, τέσσερα κύπελλα και τρία σούπερ καπ, ενώ σε ένα εξ αυτών (2023) αναδείχθηκε και MVP.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορρντ δεσμεύεται βάσει συμβολαίου με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.

«Θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου»

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα από όλα τους Προέδρους, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στο OlympiacosBC.gr ο διεθνής γκαρντ.

Και συνέχισε: «Όταν είχα έρθει στην ομάδα ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ και να προσφέρω στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω πως το κατάφερα. Έδινα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό και για τα επόμενα χρόνια».

Η σχέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που φορά την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2020, με την ομάδα και τους φιλάθλους της είναι βαθιά και ουσιαστική. «Αυτό που με δένει τόσο με αυτή την ομάδα είναι πάνω από όλα ο κόσμος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι πως έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου και ταυτίζονται με το πάθος μου, την ενέργειά μου και το ότι παλεύω πάντα για το καλύτερο».

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών, οι στόχοι, ωστόσο, δεν αλλάζουν. «Στόχος και ταυτόχρονα όνειρό μου είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, έχουμε παλέψει σκληρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας στηρίζει. Ο κόσμος είναι εκείνος που μας δίνει ενέργεια σε κάθε ματς και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο, που είναι να πανηγυρίσουμε μια Ευρωλίγκα».

Τέλος, αναφερόμενος στην παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, είπε: «Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Προέδρων. Ήταν το όνειρο όλων. Και των φιλάθλων και το δικό μας. Το να έχεις το δικό σου γήπεδο σε βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που έχω ονειρευτεί για το νέο μας σπίτι είναι να είναι συνέχεια γεμάτο και να πανηγυρίσουμε μέσα σε αυτό με τον κόσμο μας όσους περισσότερους τίτλους γίνεται».

