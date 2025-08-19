Βούτσεβιτς για τον Φουρνιέ: «Ο Ολυμπιακός του έκανε πολύ καλό, βρήκε τη σπίθα για το παιχνίδι»

O Νίκολα Βούτσεβιτς ετοιμάζεται για μία ακόμη σεζόν στο ΝΒΑ και τους Σικάγο Μπουλς, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, παρά την φημολογία που τον ήθελε να αποχωρεί από την «πόλη των ανέμων».

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Basket USA, ο Μαυροβούνιος σέντερ Νίκολα Βούτσεβιτς αποκαλύψε ότι το Ευρωμπάσκετ 2025 θα είναι το τελευταίο στην καριέρα του, επιβεβαίωσε ότι θα μείνει στους Μπουλς, ενώ μίλησε για τον άλλοτε συμπαίκτη του (στους Ορλάντο Μάτζικ) και νυν σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βούτσεβιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν. Είχε δύο δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και στο Ντιτρόιτ. Ήταν φανερό πως δεν ήταν χαρούμενος, δεν είχε αυτή τη σπίθα για το παιχνίδι, που έχει συνήθως. Ο Ολυμπιακός με τους φιλάθλους του, την ενέργεια του έκανε πολύ καλό».

«Πριν από μία εβδομάδα, ο gm των Μπουλς επιβεβαίωσε ότι καμία φήμη δεν ήταν αληθινή και θα όλα όσα έχουμε συμφωνήσει μετά τη σεζόν, είναι σε ισχύ. Το γνώριζα ήδη, αλλά είναι όμορφο να σε καλεί ο gm και να στο λέει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ανήκω στους Μπουλς όταν θα ξεκινήσει η σεζόν. Με αυτό το σκεπτικό προετοιμάζομαι. Μετά απ’ αυτό δε γνωρίζω τι θα συμβεί, θα δούμε», είπε ο 35χρονος σέντερ Νίκολα Βούτσεβιτς.