Ο Φουρνιέ έγινε τούρτα και ευχήθηκε σε φίλο του Ολυμπιακού για τα γενέθλιά του (pic)
Ένας φίλος του Ολυμπιακού γιόρτασε τα γενέθλιά του με τούρτα που είχε πάνω τη φανέλα του Εβάν Φουρνιέ και ο Γάλλος σούπερ σταρ του ευχήθηκε.
Ο Εβάν Φουρνιέ αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους αγαπημένους παίκτες των φίλων του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα μόλις έναν χρόνο έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές των φιλάθλων, ενώ η ανανέωση του συμβολαίου του τον έφερε ακόμη πιο κοντά στον κόσμο.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείχνουν την αγάπη τους στον Γάλλο παικταρά σε κάθε ευκαιρία και ένας από αυτούς το έκανε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, γιόρτασε τα γενέθλιά του με τούρτα που είχε πάνω τη φανέλα του Φουρνιέ κι εκείνος δεν δίστασε να του ευχηθεί, όταν είδε το σχετικό post που κυκλοφόρησε στο Twitter, μετά από πρωτοβουλία του ξαδέλφου του εορτάζοντα.
«Χρόνια πολλά Γιάννη», έγραψε ο πρώην NBAερ και σίγουρα έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο τον εν λόγω οπαδό των ερυθρολεύκων.
Δείτε την τούρτα με τον Εβάν Φουρνιέ:
Happy Birthday Giannis Botsis ! All the best !! @EvanFourmizz please take a look at the birthday cake his wife prepared for my cousin and he has just turned 42 ! Big fans ! pic.twitter.com/v6pxkFYWAq
— Dionysios Chartoumpekis (@dchartoumpekis) August 15, 2025
