Ο Φουρνιέ… απείλησε τον Λαρεντζάκη

Ένα video που κυκλοφορεί στα social media, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο – Γιαννούλη Λαρεντζάκη από το φινάλε του αγώνα Ελλάδα – Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, έφτασε στο feed και του Εβάν Φουρνιέ το βράδυ του Σαββάτου (16/8).

Μετά τη νίκη της «γαλανόλευκης», παρά το κακό ποσοστό στο τρίποντο, όλοι οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη αγκαλιάστηκαν στο κέντρο του παρκέ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρίχνει μία φιλική… σφαλιάρα στον σβέρκο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη!

Ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το αστείο γεγονός με χιούμορ, αναδημοσιεύοντας το βίντεο. «Αν δεν ακούς όσα σου λέω την επόμενη σεζόν, αυτό θα συμβεί» έγραψε ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού με αποδέκτη τον Έλληνα περιφερειακό, φυσικά με χιουμοριστική διάθεση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Φουρνιέ στα social media: