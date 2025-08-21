O Καλίφα Κουμάτζε είναι ο ψηλός που θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του

Ο 29χρονος, ύψους 2,21μ. σέντερ από το Τσαντ, Καλίφα Κουμάτζε, είναι ο ψηλός που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό κατά την περίοδο της προετοιμασίας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν το πρόγραμμα της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους Πειραιώτες να πατούν παρκέ για πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου και να δίνουν το πρώτο τους φιλικό στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Προμηθέα.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και κάποιες μέρες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έψαχνε έναν ψηλό για να βοηθήσει στην προετοιμασία, με το όνομα του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ να ακούγεται αρχικά, ωστόσο η περίπτωσή του δεν προχώρησε.

Εν τέλει, ο Ολυμπιακός βρήκε τον παίκτη που θα τον βοηθήσει, στο πρόσωπο του Κουμάτζε, ο οποίος διαθέτει εμπειρία από τη Euroleague αφού έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου και μοιάζει στο μέγεθος με τον Μουστάφα Φαλ που, ως γνωστόν, θα χάσει όλη τη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».