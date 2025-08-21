sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
O Καλίφα Κουμάτζε είναι ο ψηλός που θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025 | 13:50

O Καλίφα Κουμάτζε είναι ο ψηλός που θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία του

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον παίκτη που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της ομάδας κατά την προετοιμασία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Spotlight

Ο 29χρονος, ύψους 2,21μ. σέντερ από το Τσαντ, Καλίφα Κουμάτζε, είναι ο ψηλός που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό κατά την περίοδο της προετοιμασίας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν το πρόγραμμα της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους Πειραιώτες να πατούν παρκέ για πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου και να δίνουν το πρώτο τους φιλικό στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Προμηθέα.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και κάποιες μέρες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έψαχνε έναν ψηλό για να βοηθήσει στην προετοιμασία, με το όνομα του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ να ακούγεται αρχικά, ωστόσο η περίπτωσή του δεν προχώρησε.

Εν τέλει, ο Ολυμπιακός βρήκε τον παίκτη που θα τον βοηθήσει, στο πρόσωπο του Κουμάτζε, ο οποίος διαθέτει εμπειρία από τη Euroleague αφού έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Άλμπα Βερολίνου και μοιάζει στο μέγεθος με τον Μουστάφα Φαλ που, ως γνωστόν, θα χάσει όλη τη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».

Headlines:
Τουρισμός
ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

ΤτΕ: Σημάδια κόπωσης στον ελληνικό τουρισμό – Προβληματισμός για τον Ιούνιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)
Euroleague 14.08.25

Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει σκληρά όλο το καλοκαίρι και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ – «Τρομακτική» η σωματική του κατάσταση, θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζώκα από το ξεκίνημα της σεζόν

Σύνταξη
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο