Ολυμπιακός: «Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν ανάρτηση μέσα από το ΣΕΦ, το οποίο πλέον τους έχει παραχωρηθεί.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ανάρτηση με φωτογραφία από το ΣΕΦ υπογραμμίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την νέα σεζόν μέσα από το σπίτι τους, καθώς το στάδιο πλέον έχει παραχωρηθεί στους Πειραιώτες.
Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνίζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο κι επίσημα από την 1η Αυγούστου ανήκει στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ για 49 χρόνια.
Η δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
🔴⚪ We’re getting ready for the new season… starting with our home!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/drpV54b0pz
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 11, 2025
Όσα έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο tweet: «Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας.»
