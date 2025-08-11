Ολυμπιακός: «Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ανάρτηση με φωτογραφία από το ΣΕΦ υπογραμμίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την νέα σεζόν μέσα από το σπίτι τους, καθώς το στάδιο πλέον έχει παραχωρηθεί στους Πειραιώτες.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνίζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο κι επίσημα από την 1η Αυγούστου ανήκει στην ερυθρόλευκη ΚΑΕ για 49 χρόνια.

Η δημοσίευση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Όσα έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο tweet: «Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας.»