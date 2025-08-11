Ολυμπιακός για ΜακΚίσικ: Συστήθηκε ως game changer, παραμένει παίκτης των μεγάλων στιγμών» (pics)

Ο Ολυμπιακός έδωσε συνέχεια στη σειρά αφιερωμάτων που κάνει στους παίκτες του και αυτή τη σειρά είχε ο μακροβιότερος ξένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου. Φυσικά ο λόγος για τον Σακίλ ΜακΚίσικ. οι ερυθρόλευκοι αφιέρωσαν μερικές λέξεις στον Σακίλ ΜακΚίσικ, αρχίζοντας από την έλευσή του και τους πρώτους του αγώνες ως game changer, καθώς και στα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν σαν παίκτη.

Υπενθυμίζουμε πως παρά το γεγονός πως στο Final Four είχε αναφέρει πως θα αποσυρθεί, οι πολύ καλές εμφανίσεις του στους τελικούς του πρωταθλήματος, άλλαξαν τα πράγματα για τον Αμερικανό.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό για ακόμα έναν χρόνο και έτσι ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ολυμπιακός για τον ΜακΚίσικ:

2020: Από τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα συστήθηκε ως «game changer»

2022: Ήταν η σπίθα, η ταχύτητα, η έκρηξη που άλλαζε ματς

2025: Και παραμένει ένας παίκτης των μεγάλων στιγμών».