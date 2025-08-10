Δύο προτάσεις από το NBA έχει δεχθεί ο Χάιλαντ που θέλει ο Ολυμπιακός

Το πρώτο τζάμπολ της Euroleague πλησιάζει πλέον και οι ομάδες συνεχίζουν το… σαφάρι της αναζήτησης των κατάλληλων κομματιών για το ρόστερ τους. Ένας παίκτης που έχει ακουστεί για την Ευρώπη είναι ο Μπόουνς Χάιλαντ, ο οποίος έχει απασχολήσει τόσο τον Ερυθρό Αστέρα, όσο και τον Ολυμπιακό το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Το ισπανικό «Encestando» πρόσθεσε εσχάτως στους ενδιαφερόμενους και την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ψάχνει έναν combo guard με έφεση στο σκοράρισμα για να κλείσει την περιφέρειά της.

Όμως σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Ισπανοί, αυτή τη στιγμή ο Χάιλαντ έχει δύο προτάσεις στα χέρια του από το NBA, τις οποίες και εξετάζει ενδελεχώς, καθώς προτεραιότητά του παραμένει το να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Είναι περισσότερο σκόρερ και λιγότερο δημιουργός και είναι από τους παίκτες που αν ερχόταν στην Ευρώπη θα έκανε τη διαφορά και θα μπορούσε δυνητικά να είναι από τους καλύτερους της διοργάνωσης στον τομέα του σκορ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Χάιλαντ αγωνίστηκε στους Κλίπερς με τους οποίους είχε 7.2 πόντους (39.1% στο δίποντο, 38.8% στο τρίποντο, 88.5% στις βολές), 1.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 0.9 κλεψίματα ανά 11.1′ κατά μέσο όρο σε 20 αγώνες στο NBA.

Ωστόσο, στη συνέχεια αγωνίστηκε σε δύο ματς με τη θυγατρική ομάδα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στα οποία μέτρησε 33.5 πόντους με 4.5 ριμπάουντ, 5.5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο στην G-League.

Αναλυτικά όσα υποστηρίζει το «Encestando» για τον Χάιλαντ:

«Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας είχαν τον combo γκαρντ, Μπόουνς Χάιλαντ, ως επιλογή για μεταγραφή, αυτή τη στιγμή φαίνεται αδύνατο, καθώς ο παίκτης εξετάζει δύο προσφορές από το NBA, όπως μας ενημερώνουν».