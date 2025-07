«Στον σκόρερ από το NBA, Μπόουνς Χάιλαντ, η προσοχή του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση σέντερ και γκαρντ προκειμένου να ενισχύσει κι άλλο το ρόστερ του, με το όνομα του Μπόουνς Χάιλαντ να έρχεται από το Ισραήλ για να προστεθεί στη λίστα όσων εξετάζουν οι Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μόουζες Μπάρντα, έγραψε στο X πως «ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει την άμυνά του και αφού έχασε την κούρσα για τον Μίτσιτς, θα στρέψει την προσοχή του στον ταλαντούχο σκόρερ από το NBA, Μπόουνς Χάιλαντ».

Olympiacos looking to bolster its backcourt and after losing the Micic race they are looking at NBA talented scorer Bones Hyland

