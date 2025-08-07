sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Νέα σενάρια για Χάιλαντ και Ολυμπιακό
Euroleague 07 Αυγούστου 2025 | 09:39

Νέα σενάρια για Χάιλαντ και Ολυμπιακό

Ρεπορτάζ στις ΗΠΑ κάνει λόγο για σοβαρό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπόουνς Χάιλαντ, ωστόσο δεν… παίζει μόνος του.

Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο μέρος του καταρτισμού του ρόστερ του και πλέον απομένει να αποκτήσει τον γκαρντ που θα κλείσει το ρόστερ της νέας σεζόν. Εδώ και κάποιες μέρες το όνομα που μονοπωλεί το ερυθρόλευκο ρεπορτάζ είναι αυτό του Μπόουνς Χάιλαντ.

Οι Πειραιώτες σκανάρουν την αγορά του NBA για τον κατάλληλο παίκτη και αυτός φαίνεται πως είναι ο Αμερικανός γκαρντ με έφεση στην επίθεση.

Σύμφωνα με το «Piratas del Basket», ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στον παίκτη και είναι έτοιμος να δώσει «μάχη» με τον Ερυθρό Αστέρα για την υπογραφή του.

Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ οι Σέρβοι έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στον Χάιλαντ, ωστόσο ο παίκτης εξακολουθεί να έχει ως πρώτη επιλογή το NBA, από το οποίο πιστεύει πως θα έχει κάποια πρόταση.

Αναλυτικά όσα υποστηρίζει το «Piratas del Basket» για τον Χάιλαντ:

«Ο Μπόουνς Χάιλαντ συνεχίζει να απασχολεί έντονα την ευρωπαϊκή αγορά. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη καταθέσει σημαντική πρόταση για την απόκτηση του εκρηκτικού Αμερικανού γκαρντ, όμως δεν είναι η μόνη ομάδα που έχει κινηθεί. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον και είναι έτοιμος να δώσει αγώνα για την υπογραφή του, εφόσον ο παίκτης αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Παρά τις ελκυστικές αυτές προτάσεις από ομάδες της EuroLeague, ο Χάιλαντ διατηρεί την ελπίδα ότι θα προκύψει κάποια πρόταση από το ΝΒΑ, που παραμένει η προτεραιότητά του για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη προσφορά από τις ΗΠΑ, κάτι που ενδέχεται να επισπεύσει την απόφασή του για μεταγραφή στην Ευρώπη τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει ο Ρομπέρτο Ανίδος.

