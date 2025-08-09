sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09 Αυγούστου 2025 | 14:28

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σε ρυθμούς Eurobasket κινούνται οι ελληνικές ομάδες αφού οι εκπρόσωποί τους θα είναι αρκετοί τόσο με την Εθνική μας ομάδα, όσο και με τις υπόλοιπες χώρες, ενώ ο Παναθηναϊκός θα έχει εκπρόσωπο και στο Americup με την παρουσία του Τζέριαν Γκραντ ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική των ΗΠΑ.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι εν λόγω διοργανώσεις φέρνουν αρκετά προβλήματα σε Γιώργο Μπαρτζώκα και Εργκίν Αταμάν μιας και οι δύο έμπειροι προπονητές δεν θα έχουν στη διάθεσή τους βασικά στελέχη των συνόλων τους κάτι που θα επηρεάσει την προετοιμασία τους ενόψει Euroleague και Stoiximan GBL. Έτσι είναι αναγκασμένοι να πάρουν… δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτή την «κρίση».

Οι παίκτες που θα στερηθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ξεκινώντας με τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Πειραιά δεν θα έχει στη διάθεσή της έξι αθλητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να βρίσκονται κανονικότατα στο Eurobasket (πλην Νετζήπογλου). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη έχουν τεθεί οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Σερβίας.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός θα έχει ακόμα περισσότερους απόντες. Όσον αφορά την Ελλάδα, το Εθνόσημο φορούν αυτήν στιγμή οι Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαιτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποφασιστεί αν θα βρίσκονται στην τελική 12άδα. Από εκεί και πέρα, οι Τζέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι στην Τουρκία, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι με την Ισπανία, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ έχει κληθεί στην Εθνική των ΗΠΑ.

Οι αναγκαίες προσθήκες

Οι πολλές απουσίες αφήνουν μεγάλα κενά στα ρόστερ των δύο ομάδων που συνάμα έχουν να διαχειριστούν και σημαντικούς τραυματισμούς όπως του Μουστάφα Φαλ και του Μάριους Γκριγκόνις αντίστοιχα. Έτσι γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι δύο τεχνικοί θα χρειαστούν… ενισχύσεις για να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα στην προετοιμασία και με σκοπό να γίνει σωστή δουλειά μέσα στο παρκέ.

Άρα οι προσθήκες κάποιων παικτών είναι αναγκαίες και ήδη οι δύο σύλλογοι έχουν ξεκινήσει να ψάχνουν και να προκρίνουν λύσεις. Ο Ολυμπιακός είχε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη λίστα του Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ θέλοντας να τον υπογράψει για την προετοιμασία, ωστόσο ο παίκτης φαίνεται πως αρνήθηκε αφού θέλει κάτι πιο σίγουρο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στον Βασίλη Μουράτο ο οποίος παραμένει ελεύθερος και μπορεί να βοηθήσει πολύ με την εμπειρία του στην προετοιμασία.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα και στα δύο στρατόπεδα, αφού σιγά-σιγά οι μέρες περνούν και οι παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι θα πρέπει να δηλώσουν παρών, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Euroleague ξεκινά πλέον νωρίτερα λόγω της αύξησης των ομάδων.

AGRO
Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Αγροδιατροφικός τομέας: Ποιες προκλήσεις διαγράφονται στον ορίζοντα [γραφήματα]

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
