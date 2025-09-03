Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν στο ΣΕΦ, με πολλές απουσίες λόγω του Eurobasket, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να χαμογελάει για αρκετούς λόγους σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να κάνει… αλχημείες και να μην μπορεί να δουλέψει στο 100%, αφού λείπουν οι διεθνείς, αλλά και ο Μουστάφα Φαλ, που θα χάσει όλη σχεδόν τη σεζόν, όμως έχει επιστρέψει ο Κίναν Έβανς και προπονείται κανονικά, ενώ έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις και ο Καλίφα Κουμάτζε, που ουσιαστικά καλύπτει τις απουσίες στο «5».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε… ξεμείνει μόνο με τον Ντόντα Χολ και ήθελε έναν παίκτη για να βοηθήσει στην προετοιμασία και παράλληλα να διεκδικήσει μια θέση στο υπάρχον ρόστερ, εφόσον έπειθε με την απόδοσή του στις προπονήσεις και ο ύψους 2.23 εκατοστών, Κουμάτζε είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο Έλληνας τεχνικός.

Ο Κουμάτζε που κατάγεται από το Τσαντ της Αφρικής συμμετέχει από τις 27 Αυγούστου στις προπονήσεις και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Αν και δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε κάποια φιλική αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, ο Κουμάτζε δείχνει πως έχει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με τα «θέλω» του Μπαρτζώκα, αλλά και της ομάδας. Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έχει ενέργεια και παίζει στα… κόκκινα, παρότι αρχικά έχει συμφωνήσει για να είναι στην ερυθρόλευκη προετοιμασία.

Ο πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία και φαίνεται πως έχει σκοπό να την εκμεταλλευτεί, αφού μετά τη γερμανική ομάδα αν πείσει τον Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, μπορεί να βρει συμβόλαιο στους πρωταθλητές. Είναι διαφορετικός παίκτης τόσο από τον Μιλουτίνοφ, όσο και από τους Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο και με δεδομένο πως η σεζόν είναι μεγάλη και απαιτητική, δεν αποκλείεται να μείνει…

Ο Κουμάτζε κλέβει τις εντυπώσεις στο ΣΕΦ και παράλληλα δουλεύει εξαιρετικά με το τεχνικό επιτελείο, αλλά και τους παίκτες του Ολυμπιακού, κάτι που φάνηκε και από την εντυπωσιακή συνεργασία που είχε σε ένα προπονητικό διπλό με τον Έβανς, που επίσης έχει στραμμένα πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο Αμερικανός γκαρντ κατέβασε το ριμπάουντ, έτρεξε το γήπεδο και έδωσε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, στον Κουμάτζε για να καρφώσει, σε μια φάση που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός.

Η τρομερή συνεργασία Έβανς – Κουμάτζε:

Όσον αφορά τον Κίναν Έβανς είναι σίγουρα ο παίκτης που περιμένει με μεγαλύτερη προσμονή τόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού, όσο και το προπονητικό τιμ και φυσικά ο Μπαρτζώκας. Πέρσι δεν έπαιξε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί τον Μάιο του 2024 με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, όμως οι ερυθρόλευκοι του έδειξαν πόσο τον πιστεύουν κι εκείνος δείχνει έτοιμος για να αποτελέσει παίκτη κλειδί στο λιμάνι τη φετινή σεζόν.

Ο ίδιος ο Έβανς είναι σαν… λιοντάρι στο κλουβί, όπως δήλωσε ο ίδιος στην… πρώτη του Ολυμπιακού, ενώ όλο το καλοκαίρι δούλεψε ακατάπαυστα για να προετοιμαστεί κατάλληλα για την έναρξη της σεζόν. Σίγουρα ο Αμερικανός γκαρντ θα χρειαστεί χρόνο και παιχνίδια για να βρει ρυθμό, όμως από τις προπονήσεις φαίνεται ότι αυτή είναι η προετοιμασία του και δουλεύει πάνω στα plays του Μπαρτζώκα από την πρώτη μέρα, με σκοπό να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χαμόγελα στο Φάληρο είναι πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο Έβανς, αφού αποτελεί και την «ασφάλεια» στα γκαρντ και δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να μην βιάζεται για μεταγραφή στα γκαρντ, ενώ και ο Κουμάτζε φαίνεται ότι μπορεί να ήρθε για την προετοιμασία, αλλά έχει τα… φόντα για να μείνει, κάτι που όμως θα αποφασίσει ο Μπαρτζώκας, αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία και λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.