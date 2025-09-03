sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Euroleague 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:01

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Ο Ολυμπιακός εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν στο ΣΕΦ, με πολλές απουσίες λόγω του Eurobasket, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να χαμογελάει για αρκετούς λόγους σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Ο Έλληνας τεχνικός μπορεί να κάνει… αλχημείες και να μην μπορεί να δουλέψει στο 100%, αφού λείπουν οι διεθνείς, αλλά και ο Μουστάφα Φαλ, που θα χάσει όλη σχεδόν τη σεζόν, όμως έχει επιστρέψει ο Κίναν Έβανς και προπονείται κανονικά, ενώ έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις και ο Καλίφα Κουμάτζε, που ουσιαστικά καλύπτει τις απουσίες στο «5».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε… ξεμείνει μόνο με τον Ντόντα Χολ και ήθελε έναν παίκτη για να βοηθήσει στην προετοιμασία και παράλληλα να διεκδικήσει μια θέση στο υπάρχον ρόστερ, εφόσον έπειθε με την απόδοσή του στις προπονήσεις και ο ύψους 2.23 εκατοστών, Κουμάτζε είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο Έλληνας τεχνικός.

Ο Κουμάτζε που κατάγεται από το Τσαντ της Αφρικής συμμετέχει από τις 27 Αυγούστου στις προπονήσεις και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Αν και δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε κάποια φιλική αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, ο Κουμάτζε δείχνει πως έχει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με τα «θέλω» του Μπαρτζώκα, αλλά και της ομάδας. Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έχει ενέργεια και παίζει στα… κόκκινα, παρότι αρχικά έχει συμφωνήσει για να είναι στην ερυθρόλευκη προετοιμασία.

Ο πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία και φαίνεται πως έχει σκοπό να την εκμεταλλευτεί, αφού μετά τη γερμανική ομάδα αν πείσει τον Μπαρτζώκα και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, μπορεί να βρει συμβόλαιο στους πρωταθλητές. Είναι διαφορετικός παίκτης τόσο από τον Μιλουτίνοφ, όσο και από τους Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο και με δεδομένο πως η σεζόν είναι μεγάλη και απαιτητική, δεν αποκλείεται να μείνει…

Ο Κουμάτζε κλέβει τις εντυπώσεις στο ΣΕΦ και παράλληλα δουλεύει εξαιρετικά με το τεχνικό επιτελείο, αλλά και τους παίκτες του Ολυμπιακού, κάτι που φάνηκε και από την εντυπωσιακή συνεργασία που είχε σε ένα προπονητικό διπλό με τον Έβανς, που επίσης έχει στραμμένα πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο Αμερικανός γκαρντ κατέβασε το ριμπάουντ, έτρεξε το γήπεδο και έδωσε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, στον Κουμάτζε για να καρφώσει, σε μια φάση που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός.

Η τρομερή συνεργασία Έβανς – Κουμάτζε:

Όσον αφορά τον Κίναν Έβανς είναι σίγουρα ο παίκτης που περιμένει με μεγαλύτερη προσμονή τόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού, όσο και το προπονητικό τιμ και φυσικά ο Μπαρτζώκας. Πέρσι δεν έπαιξε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί τον Μάιο του 2024 με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, όμως οι ερυθρόλευκοι του έδειξαν πόσο τον πιστεύουν κι εκείνος δείχνει έτοιμος για να αποτελέσει παίκτη κλειδί στο λιμάνι τη φετινή σεζόν.

Ο ίδιος ο Έβανς είναι σαν… λιοντάρι στο κλουβί, όπως δήλωσε ο ίδιος στην… πρώτη του Ολυμπιακού, ενώ όλο το καλοκαίρι δούλεψε ακατάπαυστα για να προετοιμαστεί κατάλληλα για την έναρξη της σεζόν. Σίγουρα ο Αμερικανός γκαρντ θα χρειαστεί χρόνο και παιχνίδια για να βρει ρυθμό, όμως από τις προπονήσεις φαίνεται ότι αυτή είναι η προετοιμασία του και δουλεύει πάνω στα plays του Μπαρτζώκα από την πρώτη μέρα, με σκοπό να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χαμόγελα στο Φάληρο είναι πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο Έβανς, αφού αποτελεί και την «ασφάλεια» στα γκαρντ και δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να μην βιάζεται για μεταγραφή στα γκαρντ, ενώ και ο Κουμάτζε φαίνεται ότι μπορεί να ήρθε για την προετοιμασία, αλλά έχει τα… φόντα για να μείνει, κάτι που όμως θα αποφασίσει ο Μπαρτζώκας, αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία και λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

@k3vans12Empty gym 🤝 Therapy♬ Do Better – Ab-Soul & Zacari

Headlines:
Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Euroleague 17.08.25

Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
Βίντεο 03.09.25

Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι

Στο L’Olympia το 1969, η Νίνα Σιμόν μετέτρεψε το τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν σε πολιτική και προσωπική κραυγή, σημαδεύοντας μια κορυφαία στιγμή της καριέρας της και της μουσικής ιστορίας.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Απορίες Σεπτεμβρίου
Γιατί; 03.09.25

Απορίες Σεπτεμβρίου

Ποια ομαδική υπνωτιστική συνεδρία κατάφερε να μας πείσει πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι «παροχές»;

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγρότες: «Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με τα αμαρτωλά ΑΦΜ – Στο απυρόβλητο τα μεγάλα ψάρια»
ΟΠΕΚΕΠΕ 03.09.25

Για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης» μιλούν οι αγρότες - «Τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Οργή αγροτών και κτηνοτρόφων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι το σόου Χρυσοχοΐδη για τα αμαρτωλά ΑΦΜ και επισημαίνουν ότι «τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Σύνταξη
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube
Προσωπικά Δεδομένα 03.09.25

Disney: Πρόστιμο 10 εκατ. δολαρίων για παραβίαση των κανόνων προστασίας παιδιών στο YouTube

Η Disney θα πληρώσει 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση του COPPA, καθώς κατηγορείται ότι επέτρεψε τη συλλογή δεδομένων παιδιών από βίντεο στο YouTube χωρίς γονική συναίνεση

Σύνταξη
Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό
Αυτοδιοίκηση 03.09.25

Ξεκινούν αντιπλημμυρικές εργασίες στον Σπερχειό

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Σπερχειό θα πραγματοποιηθούν εντός έκτασης περίπου 1.600 στρεμμάτων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές από τα ακραία φυσικά φαινόμενα.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο