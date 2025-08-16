Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη «μεταγραφή» του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ μετά από 15 μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι να είναι πανέτοιμος για την επιστροφή του στη δράση.

Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων στη δεύτερη του χρονιά στο λιμάνι δείχνει έτοιμος να αναλάβει δράση και να αποτελέσει παίκτη-κλειδί στην περιφέρεια των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός τον εμπιστεύεται πολύ και το έχει αποδείξει, ο Γιώργος Μπαρτζώκας το ίδιο και ο Έβανς το λαμβάνει αυτό με αποτέλεσμα να ρίχνει «τρομακτική» δουλειά όλο το καλοκαίρι και χωρίς… σταματημό, όπως έκανε και ολόκληρη την περσινή σεζόν με την αποθεραπεία του.

Ο Έβανς θέλει να επιστρέψει όλη αυτή την εμπιστοσύνη και την στήριξη του οργανισμού προς το πρόσωπό του και δουλεύει στα κόκκινα για να είναι στο 101% στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Η προετοιμασία θα είναι κομβική για τον Έβανς και για αυτό δουλεύει για να εμφανιστεί η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και δημοσίευσε ο ίδιος στο προφίλ του στο Tik Tok, φαίνεται ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού να σουτάρει, με τον Έβανς να μην αστοχεί με… τίποτα.

