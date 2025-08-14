Σε απίστευτη κατάσταση ο Κίναν Έβανς: Πανέτοιμος για την προετοιμασία του Ολυμπιακού! (vids)

Ο Κίναν Έβανς θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη «μεταγραφή» του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ μετά από 15 μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι να είναι πανέτοιμος για την επιστροφή του στη δράση. Ο γκαρντ των ερυθρόλευκων στη δεύτερη του χρονιά στο λιμάνι δείχνει έτοιμος να αναλάβει δράση και να αποτελέσει παίκτη-κλειδί στην περιφέρεια των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Έβανς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τον Μάιο του 2024 θα είναι η επιπλέον «προσθήκη» της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, μιας και αποκτήθηκε με γνώμονα να είναι στο 100% τη νέα σεζόν, όπου αναμένεται να έχει και κομβικό ρόλο στα γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός τον εμπιστεύεται πολύ και το έχει αποδείξει, ο Γιώργος Μπαρτζώκας το ίδιο και ο Έβανς το λαμβάνει αυτό με αποτέλεσμα να ρίχνει «τρομακτική» δουλειά όλο το καλοκαίρι και χωρίς… σταματημό. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο η δουλειά που ρίχνει είναι συγκλονιστική και αποτυπώνει το πόσο σπουδαίος παίκτης είναι, καθώς αντί να απολαμβάνει τις διακοπές του πριν την έναρξη της προετοιμασίας περνάει όλη τη μέρα κάνοντας προπονήσεις τοπ επιπέδου για να είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους!

Τα βίντεο από τις προπονήσεις του Έβανς δείχνουν ότι είναι σε απίστευτη σωματική και φυσική κατάσταση και έχει ξεπεράσει πλήρως τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί με τη φανέλα της Ζαλγκίρις. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στις ΗΠΑ και δουλεύει ατελείωτα σε εξειδικευμένο γυμναστήριο, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί αμέσως στη διάθεση του Μπαρτζώκα για τις προπονήσεις, αλλά και τα φιλικά.

Ο Έβανς «λιώνει» στις προπονήσεις

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ποντάρει πολλά πάνω του, η ομάδα τον πιστεύει και του το έχει διαμηνύσει, ενώ αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο με το «καλημέρα». Ο Έβανς εξάλλου είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται να πάρει γκαρντ, αφού πιστεύει πολύ στον Αμερικανό και εφόσον είναι εντελώς καλά είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Ευρώπη, που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόκειται για έναν παίκτη που είναι εντελώς διαφορετικός από όλους τους γκαρντ που διαθέτει ο Ολυμπιακός και ουσιαστικά θα αποτελέσει και μια αλλαγή φιλοσοφίας.

Tην προπερασμένη σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Έβανς έκανε «θραύση» και κατέγραψε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μέσο όρο με 43.5% στα τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2027, με την οψιόν ανανέωσης και το καλοκαίρι του 2026 να είναι στο χέρι των ερυθρόλευκων.