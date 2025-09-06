Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά… (vids)

Στις 12:30 ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του φιλικό φέτος με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ. Θα είναι προπονητικού χαρακτήρα και κεκλεισμένων των θυρών. Ένα απλό «ξεμούδιασμα» για τις δύο ομάδες εν μέσω προετοιμασίας και για τους δύο. Οι πρωταθλητές Ελλάδας δίχως τους διεθνείς τους, αλλά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει έναν ιδιαίτερο λόγο για τον οποίο… τρίβει τα χέρια του εν όψει του φιλικού με την ομάδα από την Πάτρα. Ο λόγος ακούει στο όνομα Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει επιτέλους στη δράση! Εκτός απροόπτου θα χρησιμοποιηθεί στη σημερινή αναμέτρηση και αυτό θα είναι το πρώτο του ματς, επίσημο ή φιλικό, μετά από 469 ολόκληρες ημέρες! Από εκείνη την αποφράδα -για τον ίδιο- ημέρα της 26ης Μαΐου του 2024 και τον αγώνα με τη Λιετκαμπέλις όπου τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο γόνατο, μέχρι και σήμερα, δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε προπονητικό φιλικό.

Ήρθε όμως, επιτέλους, η μεγάλη ώρα της επιστροφής! Και της… απάντησης για το αν είναι σε θέση εν τέλει φέτος να κάνει τη διαφορά στα γκαρντ ο Έβανς και να αποδειχθεί η πιο «χρυσή»… εσωτερική μεταγραφή της ομάδας του Πειραιά εδώ και πολλά χρόνια!

Πέρσι, λοιπόν, δεν έπαιξε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη πριν από περίπου 1,5 χρόνο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, όμως οι «ερυθρόλευκοι» του έδειξαν πόσο τον πιστεύουν κι εκείνος δείχνει έτοιμος για να αποτελέσει παίκτη κλειδί στο λιμάνι τη φετινή σεζόν.

Πανέτοιμος ο Έβανς

Ο ίδιος ο Έβανς είναι σαν… λιοντάρι στο κλουβί, όπως δήλωσε ο ίδιος στην… πρώτη του Ολυμπιακού, ενώ όλο το καλοκαίρι δούλεψε ακατάπαυστα για να προετοιμαστεί κατάλληλα για την έναρξη της σεζόν. Σίγουρα ο Αμερικανός γκαρντ θα χρειαστεί χρόνο και παιχνίδια για να βρει ρυθμό, όμως από τις προπονήσεις φαίνεται ότι αυτή είναι η προετοιμασία του και δουλεύει πάνω στα plays του Μπαρτζώκα από την πρώτη μέρα, με σκοπό να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χαμόγελα στο Φάληρο είναι πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο Έβανς, αφού αποτελεί και την «ασφάλεια» στα γκαρντ και δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να μην βιάζεται για μεταγραφή στα γκαρντ.

Tην προπερασμένη σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Έβανς έκανε «θραύση» και κατέγραψε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μέσο όρο με 43.5% στα τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2027, με την οψιόν ανανέωσης και το καλοκαίρι του 2026 να είναι στο χέρι των «ερυθρόλευκων».