Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Σούπερ Φουρνιέ και πρόκριση στον τελικό του «IBT Crete»
Ο Ολυμπιακός με μεγάλη εμφάνιση του Φουρνιέ, επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά «IBT Crete», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 76-71 της Αρμάνι Μιλάνο και πέρασε στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης και θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου την Κυριακή (20:30).
Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ με 15 πόντους ο καθένας, ενώ ο Λορέντζο Μπράουν είχε 13 για τη Μιλάνο. Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο, ανατρέποντας μάλιστα το σκορ από το -13.
Παρά τις απουσίες, οι Πειραιώτες πάτησαν καλύτερα στην αρχή του παιχνιδιού με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ και έκλεισαν την περίοδο στο 17-12. Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε αρκετά σχήματα στη δεύτερη περίοδο, όμως είχε αρκετά άστοχα σουτ, η Αρμάνι το εκμεταλλεύτηκε και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 26-31 στο ημίχρονο.
Η Αρμάνι επέβαλε τον ρυθμό της στην αρχή της τρίτης περιόδου και βρέθηκε στο +13 (36-49), όμως οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ επέστρεψαν στο ματς και έκλεισαν την περίοδο στο 51-53. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έσφιξε την άμυνα της στην τελευταία περίοδο, βρέθηκε μπροστά στο σκορ 4 λεπτά πριν το τέλος (67-61) και εν τέλει επικράτησε με 76-71.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-12, 26-31, 51-53, 76-71
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Γουόρντ 10, Βεζένκοφ 12, Λι 6, Κουμάντζι 2, Πίτερς 5, Μιλουτίνοφ 8, Χολ 4, ΜακΚίσικ 6, Φουρνιέ 15.
Μιλάνο (Μεσίνα): Μάνιον 9, Μπράουν 13, Κουίν 4, Μπούκερ 3, Μπολμάρο 8, Μπρουκς 9, Λεντέι 13, Ρίτσι 2, Νίμπο 10.
