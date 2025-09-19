Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το ντέρμπι με τη Φενέρ και πέρασε στον τελικό (77-67)

Στον τελικό του «Aegean Omiros College Crete IBT» πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας που επιβλήθηκε της Φενέρμπαχτσε με 77-67 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο.

Οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδειξαν αρκετά κουρασμένοι από το προηγούμενο φιλικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, και έτσι η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρήκε την ευκαιρία να πάρει εκείνη το θετικό αποτέλεσμα και να προκριθεί.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 14 πόντους, ενώ ο Τσίμα Μονέκε πρόσθεσε άλλους 14. Από την άλλη πλευρά, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε 15 πόντους και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς 13.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 34-38, 53-55, 67-77

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 7 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπόλντγουιν 15 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Μέλι, Μαχμούτογλου 5 (1), Μπόστον 3 (1/6 σουτ), Μπιμπέροβιτς 13 (3/7 τρίποντα, 4/4 βολές), Μπιτίμ, Γιάντουνεν 7 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Χολ 8 (6/8 βολές), Ζάγκαρς 5 (1), Μπιρτς 4

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Μιλιένοβιτς 5, Κάναν 8 (2/4 τρίποντα), Γκρέιαμ 3 (1/4 σουτ), Κάρτερ 7 (2/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Ριβέρο 6 (7 ριμπάουντ), Νουόρα 14 (4/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Οτζελέγιε 2, Ράντοσιτς, Μονέκε 14 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)