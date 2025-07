Πήρε τον Τζόρνταν Νουόρα ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μεταγραφική ενίσχυση με την απόκτηση του Τζόρνταν Νουόρα από την Αναντολού Εφές.

Ο 26χρονος Αμερικανός, ανήκει πλέον στο δυναμικό της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, που αποτελεί το επόμενο βήμα της καριέρας του μετά την θητεία σε Τουρκία και NBA.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је ново појачање нашег тима амерички бек/крило Џордан Нвора!

Бивши играч Анадолу Ефеса и некадашњи НБА шампион потписао је уговор са нашим клубом и представлљаће велико појачање за црвено-беле!

Welcome to Red and White…

