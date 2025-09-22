Ο Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε το τοπίο για την απόκτηση γκαρντ

O Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Ερυθρού Αστέρα στον τελικού του τουρνουά της Κρήτης και έκλεισε ιδανικά τα φιλικά της προετοιμασίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το παιχνίδι και ρωτήθηκε για την ενίσχυση των Ερυθρόλευκων στις θέσεις της περιφέρειας.

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρει έναν γκαρντ, ενώ στάθηκε και στην περίπτωση του Καλίφα Κουμάτζε.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Τσακώνονται όλοι οι γκαρντ ποιος θα έρθει στον Ολυμπιακό (γέλια). Είναι μια δύσκολη περίοδος, προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας δουλεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση και εμείς σαν προπονητές κοιτάμε τις επιλογές μας στην αγορά. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα.

Είναι τα δύο παιχνίδια του Super Cup, τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία για την EuroLeague και αμέσως μετά έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό.

Είναι απαιτητικό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στις διοργανώσεις. Χρειαζόμαστε άμεσα γκαρντ και κάνουμε προσπάθεια για αυτό. Για τον Κουμάτζε είναι κάτι που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί μετά. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό».