Μπαρτζώκας: «Η ομάδα είναι καταδικασμένη να παλεύει για την πρωτιά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο περιθώριο του τελικού του τουρνουά IBT Crete στον οποίο ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη σεζόν που έρχεται, στους στόχους της ομάδας και τόνισε πως οι Πειραιώτες είναι καταδικασμένοι να παλεύουν σε όλες τις διοργανώσεις για την πρωτιά.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και πάνω απ’ όλα υγεία. Στο διάστημα της προετοιμασίας είχαμε αρκετές απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων, ωστόσο δεν θεωρώ πως αυτό θα μας επηρεάσει πολύ, καθώς όλοι όσοι απουσίασαν είναι χρόνια στην ομάδα και δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής.

Από εκεί και πέρα, κάναμε λίγες αλλά ουσιαστικές προσθήκες, δουλέψαμε αρκετά καλά στο διάστημα της προετοιμασίας και θέλουμε στο Super Cup να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να το κατακτήσουμε για τέταρτη σερί χρονιά.

Ξέρω πως δεν θα πρωτοτυπήσω, όμως, όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, οι στόχοι του Ολυμπιακού δεν αλλάζουν. Η ομάδα μας είναι… καταδικασμένη να παλεύει για την πρωτιά σε όποια διοργάνωση συμμετέχει, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και φέτος».

Παπανικολάου: «Οι στόχοι μας δεν αλλάζουν ποτέ»

«Θέλω, όπως πάντα, να ξεκινήσω ευχόμενος υγεία σε όλες τις ομάδες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό αγαθό στη ζωή. Εύχομαι να έχουμε και φέτος ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια όλων των σωματείων.

Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε όλοι μαζί, καθώς αρκετοί παίκτες – κι εγώ μέσα σε αυτούς – απουσιάζαμε λόγω των υποχρεώσεών μας με τις Εθνικές ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο βασικός κορμός παρέμεινε ίδιος αποτελεί ένα μεγάλο ατού για εμάς.

Είμαι σίγουρος πως τόσο τα παιδιά που έμειναν πίσω, όσο και εκείνα που προστέθηκαν στο ρόστερ έκαναν εξαιρετική δουλειά και θα παρουσιαστούμε έτοιμοι στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, αρχής γενομένης από το Super Cup.

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση έχουμε χτίσει μια ισχυρή παράδοση: το κατακτήσαμε συνεχόμενα τα τρία τελευταία χρόνια και θέλουμε πολύ να το σηκώσουμε και φέτος, ώστε να ξεκινήσουμε τη σεζόν με το δεξί.

Από εκεί και πέρα, οι στόχοι μας δεν αλλάζουν ποτέ. Θα τα δώσουμε όλα για να στεφθούμε ξανά πρωταθλητές Ελλάδας, για να κατακτήσουμε το Κύπελλο Ελλάδος, αλλά και να βρεθούμε σε ένα ακόμη Final Four της Ευρωλίγκας, με την προσδοκία αυτή τη φορά να φτάσουμε μέχρι το τέλος».