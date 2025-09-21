Τελευταίο φιλικό για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα

Ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας του ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (21/9, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα, στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete. Οι Πειραιώτες δίνουν το τελευταίο τους φιλικό τεστ, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινά τη σεζόν 2025-26 με το Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Οι δύο ομάδες έφτασαν στον τελικό του τουρνουά, επικρατώντας των Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε, οι οποίες θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό νωρίτερα (18:00).

Εκτός ο Έβανς, μέσα οι διεθνείς

Ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε, αλλά στο τουρνουά της Κρήτης έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του, τους διεθνείς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο, χωρίς ωστόσο να έχουν αγωνιστεί στο πρώτο ματς και δεν αποκλείεται σήμερα να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά με τους Ερυθρόλευκους.