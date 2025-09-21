Τελευταίο φιλικό για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα
Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας παίζουν απόψε (21/9, 20:30) στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete, στο τελευταίο τεστ των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν.
Ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας του ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (21/9, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα, στον τελικό του διεθνούς τουρνουά IBT Crete. Οι Πειραιώτες δίνουν το τελευταίο τους φιλικό τεστ, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκινά τη σεζόν 2025-26 με το Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Οι δύο ομάδες έφτασαν στον τελικό του τουρνουά, επικρατώντας των Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε, οι οποίες θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό νωρίτερα (18:00).
Εκτός ο Έβανς, μέσα οι διεθνείς
Ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει τον Κίναν Έβανς που τραυματίστηκε, αλλά στο τουρνουά της Κρήτης έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του, τους διεθνείς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Ντόρσεϊ και Αντετοκούνμπο, χωρίς ωστόσο να έχουν αγωνιστεί στο πρώτο ματς και δεν αποκλείεται σήμερα να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά με τους Ερυθρόλευκους.
- Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
- «Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πάλι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
- Τελευταίο φιλικό για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα
- Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
- Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις