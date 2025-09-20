Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.
Ο Ολυμπιακός λαμβάνει μέρος στο τουρνουά «Aegean Omiros College Crete IBT» στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείο, μαζί με Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα και Φενέρμπαχτσε.
Λίγο μετά το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων με τους Ιταλούς, ένα μικρό ατύχημα έλαβε χώρα στο πάρκινγκ του γηπέδου όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια γυναίκα.
«Παπ» και ιατρικό τιμ στο σημείο
Όταν το συμβάν έγινε αντιληπτό, στο σημείο έσπευσαν οι γιατροί των Πειραιωτών για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, με τη γυναίκα να έχει χτυπήσει -ευτυχώς ελαφρά- στο πόδι.
Παράλληλα, όμως, εκεί βρέθηκαν και παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι υπέγραφαν αυτόγραφα, με τον Κώστα Παπανικολάου μάλιστα να μένει στο σημείο για αρκετή ώρα μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της τραυματισμένης γυναίκας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, μιλώντας μαζί τους για μπάσκετ και κάνοντάς τους παρέα.
