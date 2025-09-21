sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
«Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πάλι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»
Euroleague 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:06

«Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πάλι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»

Πρόβλεψη... τίτλου κάνει για τον μπασκετικό Ολυμπιακό το ισπανικό «piratasdelbasket», ενόψει της έναρξης της σεζόν στην Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι ομάδες βρίσκονται ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας και ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμούς Super Cup αρχικά και Euroleague αργότερα.

Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι που πέρασε διατήρησε τον βασικό του κορμό και έφερε στο Λιμάνι τους Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Τάισον Γουόρντ και Όμηρο Νετζήπογλου.

Το ισπανικό «piratasdelbasket» έκανε τη δική του εκτίμηση για την πορεία των «ερυθρόλευκων» του Γιώργου Μπαρτζώκα στη φετινή διοργάνωση, προβλέποντας πως με το βάθος που έχουν στο ρόστερ τους θα είναι και πάλι διεκδικητές του τροπαίου!

«Διαθέτουν εξαιρετικό βάθος»

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ρομπέρτο Ανίδος αναφέρει πως «οι Πειραιώτες διαθέτουν εξαιρετικό βάθος ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παρουσιάζει ξανά μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, αθλητικότητα και εκτελεστική ικανότητα σε όλες τις θέσεις».

Κομβικής σημασίας θεωρείται από τον Ισπανό αναλυτή η συνύπαρξη και η χημεία των δημιουργών στην περιφέρεια, τον Εβάν Φουρνιέ να αναλαμβάνει τον ρόλο του σκόρερ και τον Σάσα Βεζένκοφ να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επιθετικό επίπεδο.

Όπως τονίζει ο Ανίδος, «ο Ολυμπιακός μπαίνει στη EuroLeague ως διεκδικητής, έχοντας όλα τα αγωνιστικά εφόδια για να παλέψει ξανά μέχρι τέλους για το τρόπαιο».

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Πετρέλαιο
Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Chevron και ExxonMobil: Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ αναμένεται σήμερα Κυριακή να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 21.09.25

Ο Στάρμερ αναμένεται να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης - Γιατί αποφάσισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην κίνηση αυτή εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει μια σειρά από όρους.

Σύνταξη
Γάζα: Πάνω από 87 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ- Θάνατος ή εκτοπισμός οι επιλογές για τους Παλαιστίνιους
Θάνατος ή εκτοπισμός 21.09.25

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων»: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στη Γάζα - 87 νεκροί σε μία μέρα

«Τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται», δήλωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα στην Γάζα, που στη βάρδια του διακομίστηκαν τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της άγριας δολοφονίας της 59χρονης – Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος
Σε εξέλιξη οι έρευνες 21.09.25

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη - Σήμερα στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος βρισκόταν μαζί με την ετεροθαλή αδελφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη - Της προκάλεσε ασφυξία χρησιμοποιώντας σακούλα ως σχοινί που τύλιξε με δύναμη γύρω από τον λαιμό της

Σύνταξη
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Ελλάδα 21.09.25

Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Σύνταξη
Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στις 21:00, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το ελληνικό πρωτάθλημα. - Όλο το πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Σεισμός στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο: Μαζικές κυρώσεις για παράνομο στοιχηματισμό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από σήμα της «Εθνικής Αστυνομίας» της Βουλγαρίας, η οποία, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, πραγματοποίησε εκτενή έλεγχο για τη σεζόν 2024/25.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες
Καιρός 21.09.25

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή - Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Η υδράργυρος θα ανέβει κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

