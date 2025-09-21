«Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει πάλι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας»

Οι ομάδες βρίσκονται ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας και ο Ολυμπιακός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε ρυθμούς Super Cup αρχικά και Euroleague αργότερα.

Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι που πέρασε διατήρησε τον βασικό του κορμό και έφερε στο Λιμάνι τους Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Τάισον Γουόρντ και Όμηρο Νετζήπογλου.

Το ισπανικό «piratasdelbasket» έκανε τη δική του εκτίμηση για την πορεία των «ερυθρόλευκων» του Γιώργου Μπαρτζώκα στη φετινή διοργάνωση, προβλέποντας πως με το βάθος που έχουν στο ρόστερ τους θα είναι και πάλι διεκδικητές του τροπαίου!

«Διαθέτουν εξαιρετικό βάθος»

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Ρομπέρτο Ανίδος αναφέρει πως «οι Πειραιώτες διαθέτουν εξαιρετικό βάθος ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παρουσιάζει ξανά μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, αθλητικότητα και εκτελεστική ικανότητα σε όλες τις θέσεις».

Κομβικής σημασίας θεωρείται από τον Ισπανό αναλυτή η συνύπαρξη και η χημεία των δημιουργών στην περιφέρεια, τον Εβάν Φουρνιέ να αναλαμβάνει τον ρόλο του σκόρερ και τον Σάσα Βεζένκοφ να ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επιθετικό επίπεδο.

Όπως τονίζει ο Ανίδος, «ο Ολυμπιακός μπαίνει στη EuroLeague ως διεκδικητής, έχοντας όλα τα αγωνιστικά εφόδια για να παλέψει ξανά μέχρι τέλους για το τρόπαιο».