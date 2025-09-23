sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ, όμως μετά τα φιλικά στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι είναι ειλημμένη απόφαση να αποκτηθεί άμεσα ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει με άνεση στο «1» και στο «2», ενόψει της επίσημης έναρξης της σεζόν.

Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς και το γεγονός ότι θα χάσει το Σούπερ Καπ, αλλά και την πρεμιέρα της Euroleague ουσιαστικά ανάγκασε τον Ολυμπιακό να βρει άμεσα γκαρντ για να ενισχύσει το ρόστερ του. Τις τελευταίες ώρες το όνομα που «παίζει» περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο είναι αυτό του Φρανκ Ντιλικινά, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να είναι σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τον Γάλλο γκαρντ όσο και με την Παρτιζάν, διότι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε επαφές για να βρεθεί η «χρυσή» τομή και ο Ντιλικινά να φορέσει τα ερυθρόλευκα, κάτι που θέλει πολύ και ο ίδιος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ.

Ο Ολυμπιακός, το συμβόλαιο και το buy out

Ωστόσο, προς το παρόν δεν είναι ελεύθερος μιας και δεσμεύεται με συμβόλαιο το οποίο μάλιστα πριν από ένα μήνα περίπου επέκτεινε. Το 2024 υπέγραψε με την Παρτιζάν μέχρι το 2026 και φέτος έβαλε την υπογραφή του μέχρι και το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έρθει πρώτα σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την απόκτηση του, πιθανότατα καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό σαν buy out. Το ποσό αυτό δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη, όμως και στο εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Ντιλικινά είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό για τους προσωπικούς του όρους, αλλά και οι δύο ομάδες, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» τομή και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

YouTube thumbnail

Ο Ντιλικινά αναμένεται εφόσον αποδεσμευτεί να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με αποδοχές παρόμοιες με αυτές που έχει στην Παρτιζάν και να καλύψει το κενό στα γκαρντ των Πειραιωτών. Αξίζει να σημειωθεί πως η Παρτιζάν επιστρέφει στο Βελιγράδι από την Αυστραλία, όπου βρέθηκε για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που έχει καθυστερήσει να κλείσει το deal με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη.

Την περασμένη σεζόν, ο Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους σε 19’54» που πατούσε παρκέ στην Euroleague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Ντιλικινά θα είναι ο τρίτος Γάλλος στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αφού πέρα από τον Εβάν Φουρνιέ είναι και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος όμως θα χάσει όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού.

YouTube thumbnail

