Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Φρανκ Ντιλικινά, σύμφωνα με το σερβικό «Meririansports», αφού οι Πειραιώτες συμφώνησαν με την Παρτιζάν στα 300.000 ευρώ προκειμένου να αποδεσμευτεί ο Γάλλος γκαρντ.

Η κουβέντα που είχε ο Ντιλικινά με τον Ομπράντοβιτς οδήγησαν τον παίκτη στην πόρτα της εξόδου, παρόλο που πριν από ένα μήνα περίπου επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους Σέρβους.

Ο Ντιλικινά αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με αποδοχές παρόμοιες με αυτές που έχει στην Παρτιζάν και να καλύψει το κενό στα γκαρντ των Πειραιωτών. Αξίζει να σημειωθεί πως η Παρτιζάν επιστρέφει στο Βελιγράδι από την Αυστραλία, όπου βρέθηκε για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είχε καθυστερήσει να κλείσει το deal με τον Ολυμπιακό για τον παίκτη.

Για συμφωνία Ολυμπιακού-Παρτιζάν για Ντιλικινά λένε στη Σερβία

Nilikina slobodan za 300.000 evra https://t.co/UhFfgF4pak — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) September 23, 2025

Την περασμένη σεζόν, ο Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους σε 19’54» που πατούσε παρκέ στην Euroleague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ είναι ένας παίκτης που έχει πάνω από 300 παιχνίδια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Ντιλικινά θα είναι ο τρίτος Γάλλος στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αφού πέρα από τον Εβάν Φουρνιέ είναι και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος όμως θα χάσει όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού.