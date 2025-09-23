sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Το «buy out» που πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Παρτίζαν για τον Ντιλικινά!
Το «buy out» που πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Παρτίζαν για τον Ντιλικινά!

Ο Ολυμπιακός πρέπει να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό για να κάνει δικό του τον Φρανκ Ντιλικινά, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία.

Ο Ολυμπιακός «σκανάρει» την αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη στην περιφέρεια, με το όνομα του Φρανκ Ντιλικινά να έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες.

Αρχικά ο Γάλλος τα είχε βρει με την Παρτίζαν, η οποία τον είχε ενημερώσει πως αν έβρισκε ομάδα θα τον άφηνε ελεύθερο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ωστόσο τα πράγματα μετά το ενδιαφέρον για από τους Ερυθρόλευκους άλλαξε.

Ο Ολυμπιακός, ο Ντιλικινά και τα δημοσιεύματα στη Σερβία

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η «Mozzart», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαφοροποίησε την στάση της και φαίνεται να ζητά ένα ποσό ως αποζημίωση για δώσει τη συγκατάθεσή της ώστε ο Ντιλικινά να μείνει ελεύθερος για να κατευθυνθεί προς τον Πειραιά και να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Τώρα, έρχεται ένα άλλο σέρβικο Μέσο, η «Μeridian» για δώσει νέες πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση του Γάλλου γκαρντ της Παρτιζάν.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Παρτίζαν ζητά ένα ποσό κοντά στις 300 χιλιάδες ευρώ για να πειστεί και να αφήσει ελεύθερο τον Γάλλο. Μένει τώρα να δούμε τι ακριβώς ισχύει και κατά πόσο ο Ολυμπιακός, που τα έχει βρει με τον παίκτη, θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους σε 19’54 που πατούσε παρκέ στην Euroleague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)
Ο Κουμάτζε και η απόφαση του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων παιχνιδιών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίζει για τον Καλίφα Κουμάτζε – Ποια είναι τα δεδομένα για τον θηριώδη σέντερ μετά την προετοιμασία…

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ' έναν αποφασισμένο πατέρα
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
