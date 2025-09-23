Το «buy out» που πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Παρτίζαν για τον Ντιλικινά!

Ο Ολυμπιακός «σκανάρει» την αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη στην περιφέρεια, με το όνομα του Φρανκ Ντιλικινά να έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες.

Αρχικά ο Γάλλος τα είχε βρει με την Παρτίζαν, η οποία τον είχε ενημερώσει πως αν έβρισκε ομάδα θα τον άφηνε ελεύθερο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ωστόσο τα πράγματα μετά το ενδιαφέρον για από τους Ερυθρόλευκους άλλαξε.

Ο Ολυμπιακός, ο Ντιλικινά και τα δημοσιεύματα στη Σερβία

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η «Mozzart», η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαφοροποίησε την στάση της και φαίνεται να ζητά ένα ποσό ως αποζημίωση για δώσει τη συγκατάθεσή της ώστε ο Ντιλικινά να μείνει ελεύθερος για να κατευθυνθεί προς τον Πειραιά και να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Τώρα, έρχεται ένα άλλο σέρβικο Μέσο, η «Μeridian» για δώσει νέες πληροφορίες όσον αφορά την υπόθεση του Γάλλου γκαρντ της Παρτιζάν.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η Παρτίζαν ζητά ένα ποσό κοντά στις 300 χιλιάδες ευρώ για να πειστεί και να αφήσει ελεύθερο τον Γάλλο. Μένει τώρα να δούμε τι ακριβώς ισχύει και κατά πόσο ο Ολυμπιακός, που τα έχει βρει με τον παίκτη, θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους σε 19’54 που πατούσε παρκέ στην Euroleague, μαζί με 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.