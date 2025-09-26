Γι αυτό επέλεξε ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα: Το προφίλ του Γάλλου γκαρντ (pics, vids)

«Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε άμεσα ένα γκαρντ γιατί πιεζόμαστε σε σχέση με το πώς είχαμε σχεδιάσει την ομάδα». Και το όνομα αυτού, Φρανκ Ντιλικίνα. Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα έγιναν πράξη και ο Ολυμπιακός το πρωί της Παρασκευής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ποιο είναι όμως το το σκεπτικό του κόουτς Μπαρτζώκα που οδήγησε στην εν λόγω επιλογή; Η απάντηση, στην πορεία του παίκτη στα παρκέ του ΝΒΑ, αλλά και στα πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς για εκείνον…

✍🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. —————————————————— ✍🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

Γιατί τον επέλεξε ο Μπαρτζώκας

Ο 27χρονος παίκτης διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, φαίνεται, να τον βλέπει με συγκεκριμένο τρόπο για το πως μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ας πάρουμε πρώτα τα πράγματα από την αρχή. Ο Ντιλικίνα είναι ένα παιδί με περισσότερο αμυντικό προσανατολισμό και λιγότερο επιθετικό. Καλός χειριστής, με σωστό διάβασμα του παιχνιδιού και ένα «οκ» μέγεθος για τη θέση του (1,94μ).

Αναλυτικότερα, στο επιθετικό κομμάτι, ο Γάλλος είναι παίκτης που δεν κάνει συχνά λάθη. Πέρσι στη Euroleague αγωνίστηκε 21 φορές με περίπου 20′ συμμετοχής και σε αυτό το διάστημα ήταν ουσιαστικά 2ος σε λιγότερα λάθη (πίσω μόνο από τον Μαρίνκοβιτς) με μόλις το 10.1% των επιθέσεων της Παρτίζαν να καταλήγει στον αντίπαλο (Λάκιτς και Μποσνιάκοβιτς ήταν πιο χαμηλά σε λάθη, αλλά με λιγότερες κατοχές και ματς).

Παράλληλα, ο Γάλλος ήταν ο τέταρτος πιο ομαδικός παίκτης των Σέρβων, αφού όσο βρισκόταν στο παρκέ έδινε το 17.8% των ασίστ της ομάδας (Κ. Τζόουνς, Γουάσινγκτον, Λούντμπεργκ οι άλλοι) σε ένα αρκετά χαμηλό φορτίο με 16.3% Usage. Συνολικά μάλιστα συνείσφερε και 12.1 πόντους (7 σκοράροντας, 5.1 πασάροντας), όντας 6ος στη συνολική λίστα του συνόλου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στα σουτ, ο Ντιλικίνα είχε πέρσι 57.1% δίποντο (28/49), 37.7% τρίποντο (26/69) και 92.3% βολές (12/13), σημειώνοντας 1.14 πόντους ανά κατοχή με 56.7% True Shooting (αρκετά καλό) και 53.2% eFG (θα μπορούσε και καλύτερα). Επιπλέον το FT Rate του (οι βολές που παίρνει ανά προσπάθεια) ανερχόταν σε 29.1, όντας 57ος ανάμεσα στους 100 παίκτες με 20+ παιχνίδια και 19+ λεπτά στη Euroleague πέρσι.

Όπως βλέπετε και στον παραπάνω πίνακα από το «3stepsbasket», από τα 26 του εύστοχα τρίποντα τα 10 ήταν από την κορυφή (4 από ασίστ, 6 από ατομική ενέργεια), τα 12 από τις δύο πλευρές (11 από ασίστ, 1 από ατομική ενέργεια) στις 45 μοίρες (όπου σούταρε περισσότερο) και τα υπόλοιπα 4 από τις γωνίες (όλα από ασίστ). Από τα 28 δίποντα, τα 20 ήταν μέσα στο ζωγραφιστό (19 με ατομική ενέργεια, 1 από ασίστ) και 8 από την περιοχή του midrange και λίγο πιο κοντά (7 με ατομική ενέργεια, 1 από ασίστ).

Ο λόγος που τον θέλει ο Ολυμπιακός

Η εν λόγω κίνηση του Ντιλικίνα δείχνει πως στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στον Κίναν Έβανς και γι’ αυτό σκέφτονται να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παίκτη με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται να έχει βρει πως θα χρησιμοποιεί στο επιθετικό κομμάτι τους αθλητές του και αυτό που αναζητά είναι ένα αμυντικό κομμάτι για να ισορροπεί τις πεντάδες του.

Πχ να υπάρχουν πάντα τουλάχιστον δύο καλοί αμυντικοί σε κάθε σχήμα (Γουόκαπ-Γουόρντ, Ντιλικίνα-Παπανικολάου) και προφανώς ο παίκτης που θα προστεθεί να μην υποπίπτει εύκολα σε λάθη. Φυσικά, όπως φρόντισε να τονίσει και στις δηλώσεις του ο Μπαρτζώκας, ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η προσαρμογή και η γνώση μιας λίγκας όπως η Euroleague.

Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τον Ντιλικίνα

1) Ο Φρανκ Ντιλικίνα έχει ύψος 1.93 μ., παίζει κυρίως ως πλέι μέικερ, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο «2». Γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1998 στην πόλη Ιξέλ του Βελγίου από γονείς που έχουν καταγωγή από την Ρουάντα. Σε ηλικία 3 ετών μετακόμισε στη Γαλλία μαζί την οικογένειά του και στα πέντε του έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ. Στα 15 του πήγε στην ακαδημία της SIG Strasbourg. Η εξέλιξή του και τα προσόντα του τον έκαναν αμέσως θέμα συζήτησης και το 2015 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

2) Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του στην πρώτη του χρονιά με την SIG Strasbourg του έδωσαν το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη για τη σεζόν 2015-2016. Την επόμενη σεζόν κέρδισε ξανά το σχετικό βραβείο και το 2017 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όταν έγινε draft από τους Νιου Γιορκ Νικς. Μάλιστα, επελέγη στο Νο.8, ενώ για την περίπτωσή του είχαν ενδιαφερθεί και οι Μάβερικς, οι οποίοι τελικά πήραν τον Ντένις Σμιθ Τζούνιορ.

3) Στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ είχε 78 παιχνίδια, με 5.9 πόντους μέσο 5.9 πόντους, 3.2 ασίστ, 2.3 ριμπάουντ. Την επόμενη (2018-2019) αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έπαιξε μόλις σε 43 παιχνίδια, έχοντας 5.7 πόντους, 3.0 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ. Τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε σε 57 ματς, έχοντας 6.3 πόντους, 3.0 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ. Την αντίστοιχη 2020-2021 είχε 33 ματς, με 2.7 πόντους, 0.6 ασίστ και 0.9 ριμπάουντ. Τον Σεπτέμβριο του 2021 μετακόμισε στους Ντάλας Μάβερικς, όπου παρέμεινε μέχρι τον Αύγουστο του 2023, έχοντας 4.1 πόντους, 1.2 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ στην πρώτη του σεζόν και 2.9 πόντους, 1.3 ριμπάουντ στη δεύτερη σεζόν του. Στη συνέχεια πήγε στους Χόρνετς, όπου παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024, έχοντας μόλις 5 ματς, με 4.8 πόντους, 0.8 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ.

4) Τον Ιούνιο του ίδιου έτους επέστρεψε στην Ευρώπη για την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, με την οποία την περσινή σεζόν κατέγραψε 21 ματς στην Euroleague, έχοντας 6.1 πόντους, 2.0 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Με τους Ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου κατέκτησε την ABA League και το σέρβικο πρωτάθλημα, όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

5) Είναι σταθερά μέλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όπου έχει φυσικά συμπαίκτες τους Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ. Πριν πάει στην ανδρική ομάδα των Τρικολόρ, είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο με την Κ-16 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε το 2014 στη Λετονία, αλλά και το χρυσό με την Κ-18 στο αντίστοιχο που πραγματοποιηθεί το 2016 στην Τουρκία. Το 2019 πήρε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στην Κίνα, ενώ ήταν μέλος της Γαλλίας τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 όσο και στους αντίστοιχους του 2024, όπου οι Τρικολόρ πήραν και τις δύο φορές το ασημένιο. Τα τελευταία χρόνια έχει μόνιμη θέση στο ρόστερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και είναι πολύ καλός φίλος με τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ.