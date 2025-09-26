Από τον Αντέ Μενσά στον Ντιλικίνα: Οι 8 Γάλλοι στην ιστορία του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (26/9) την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα, με τον 27χρονο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η μεταγραφή Ντιλικίνα κλείνει το κενό που υπήρχε στα γκαρντ μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και έρχεται για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Πειραιά, στην προσπάθεια που θα κάνει φέτος για την κατάκτηση όλων των στόχων.

Ο Ντιλικίνα γίνεται συνολικά ο 8ος Γάλλος παίκτης της ιστορίας του μπασκετικού τμήματος του Ολυμπιακού. Και μάλιστα οι νυν Γάλλοι του ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι τρεις πλέον, καθώς ο 27χρονος γκαρντ ήρθε να προστεθεί στους Εβάν Φουρνιέ και Μουστάφα Φαλ που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ.

Ο πρώτος Γάλλος που έπαιξε στον Ολυμπιακό ήταν ο Αρσέν Αντέ Μενσά, ενώ ακολούθησαν οι Στεφάν Ρισασέ, Κιμ Τιλί, Αξέλ Τουπάν και Λιβιό Ζαν Σαρλ.

Οι οκτώ Γάλλοι της ιστορίας του Ολυμπιακού:

Αρσέν Αντέ Μενσά (1998-2000)

Στεφάν Ρισασέ (2000-2002)

Κιμ Τιλί (2017-2018)

Αξέλ Τουπάν (2018-2019)

Λιβιό Ζαν Σαρλ (2020-2022)

Μουστάφα Φαλ (2021-σήμερα)

Εβάν Φουρνιέ (2024-σήμερα)

Φρανκ Ντιλικινά (2025-σήμερα)