«Αυτός είναι ο ρόλος που προορίζει ο Μπαρτζώκας τον Ντιλικίνα»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατέκτησε το τέταρτο συνεχόμενο Super Cup στη Ρόδο, επικρατώντας του Προμηθέα στον τελικό και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς… Euroleague, καθώς έρχεται πρεμιέρα με «διαβολοβδομάδα». Οι ερυθρόλευκοι αναμένεται να έχουν στη διάθεση τους και τον Φρανκ Ντιλικίνα μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς ο Γάλλος γκαρντ ανακοινώθηκε για τα επόμενα δύο χρόνια από τους πρωταθλητές Ελλάδας και κάλυψε το κενό που είχε δημιουργηθεί.

Ο Ντιλικίνα είναι ένας παίκτης που έχει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο Μπαρτζώκας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και αναμένεται να αποτελέσει μια πολύ σημαντική προσθήκη, που όμως αναμένεται να έχει έναν… ιδιαίτερο ρόλο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Τι θα φέρει ο Ντιλικίνα και πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπαρτζώκας

Σύμφωνα με το «Backdoor Podcast» και τον δημοσιογράφο, Μάρκο Μαρίνι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν βλέπει τον Φρανκ Ντιλικίνα ως τον βασικό δημιουργό του Ολυμπιακού, αλλά ως έναν κομβικό ρολίστα που θα δίνει λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, που θα είναι «game changer» και κυρίως θα είναι ένας παίκτης που θα κρατάει τις ισορροπίες σε άμυνα και επίθεση.

Ο Μπαρτζώκας προορίζει τον Ντιλικίνα μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ στον «άσο» και παράλληλα περισσότερο σαν δημιουργό και λιγότερο σαν σκόρερ. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η δουλειά του Γάλλου γκαρντ δεν θα είναι να αναλάβει τον πρώτο λόγο στην επίθεση, αλλά να προσφέρει σταθερότητα και ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Με την εμπειρία του από το ΝΒΑ και την αμυντική του προσήλωση, θεωρείται ο ιδανικός για τα λεπτά που θα χρειαστεί να ξεκουραστεί ο βασικός χειριστής της ομάδας. Με λίγα λόγια και στο εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Ντιλικίνα είναι η επιτομή του παίκτη «Μπαρτζώκα» και αναμένεται και να χρησιμοποιηθεί σωστά από τον Έλληνα τεχνικό, αλλά και να δώσει πολλά στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδας.