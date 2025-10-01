Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το μεγάλο εκτός έδρας τεστ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45) στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο στο σπουδαίο ματς με τη βασίλισσα, αλλά και στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στον Φρανκ Ντιλικινά, αλλά και στους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Δεν μπορούμε να κρατάμε ό,τι μας συμφέρει. Η διαδικασία βελτίωσης μίας ομάδας περνάει από πολλά στάδια. Πολλές φορές παίρνεις μαθήματα μέσω των ηττών. Πιστεύω ότι είχαμε καλή εκτέλεση. Το γεγονός ότι είχαμε 20 επιθετικά ριμπάουντ είναι κάτι που δίνουμε έμφαση φέτος. Είχαμε υπομονή να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και να κυκλοφορήσουμε την μπάλα. Δεν αμυνθήκαμε καλά στο transition. Ελπίζουμε στους τομείς που δεν πήγαμε καλά να δούμε βελτίωση.

Το προηγούμενο αποτέλεσμα παίζει ρόλο στο επόμενο συχνά. Η Ρεάλ έχει ταλέντο, καινούργια προπονητική φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι έμπειρη ομάδα, που ξέρει να κερδίζει. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι»

Για τον Φρανκ Ντιλικινά, ο Μπαρτζώκας τόνισε:

«Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές ότι εμείς με τον τρόπο που παίζουμε απαιτείται κάποιος να κάνει κάποιες προπονήσεις. Παρότι ο Φρανκ μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο πόσο αμέσως κατάλαβε το πνεύμα. Το κάνει στις προπονήσεις, αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στο να μπει την Κυριακή με το Μαρούσι και ακολούθως να παίξει με το Ντουμπάι».

Αναφορικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, είπε:

«Είχα πει ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική περίπτωση φέτος. Έπαιξε πολύ καλά με την Εθνική. Δουλεύει φοβερά. Ακόμη και την Κυριακή που γυρίσαμε πολύ αργά από τη Ρόδο, ενώ είχαμε ρεπό, εκείνος πήγε και σούταρε. Εγώ δεν έχω παρά να το επιβραβεύσω. Δείχνει ότι θέλει να παίξει με το σύνολο. Θέλω να προσθέσω και τον Γουόκαπ. Όσο έπαιζε, έπαιζε χωρίς να κάνει φουλ προπόνηση. Ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς τους παίκτες».

Τέλος, για τον Τόμας Γουόκαπ, ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» ξεκαθάρισε:

«Ο Τόμας ό,τι κάνει το κάνει για να κερδίσει η ομάδα. Έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη μου».