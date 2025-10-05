Το ντεμπούτο του Ντιλικίνα με τον Ολυμπιακό – Ποιοι ξένοι είναι διαθέσιμοι στην Stoiximan GBL

Ο Ολυμπιακός μετά τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τα δύο ματς στην Ισπανία με Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνεται και στη «μάχη» του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Μαρούσι (13:00, ΕΡΤ 2) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Οι ερυθρόλευκοι μετά τη Euroleague θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά στο παρκέ με τα χρώματα της ομάδας τον Φρανκ Ντιλικίνα, ο οποίος εδώ και μια βδομάδα περίπου κάνει προπονήσεις και ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία για αυτό τον λόγο.

Η λογική λέει ότι θα είναι στην 12αδα και το ματς με το Μαρούσι είναι μια καλή ευκαιρία για το ντεμπούτο του και για να αρχίσει να βρίσκει ρυθμό ενόψει του πολύ απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί με συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Γάλλος γκαρντ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει μπει ήδη στο κλίμα της ομάδας και αναμένεται να δώσει πολλά πράγματα με το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας τεχνικός έχει 8 ξένους διαθέσιμους και θα κληθεί να επιλέξει τους 6 που θα βρίσκονται στην 12αδα για το ματς με το Μαρούσι. Ο μόνος που δεν μπορεί να αγωνιστεί είναι ο Κίναν Έβανς που είναι εκτός λίστας λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε πριν από μερικές μέρες.

Ο Ντιλικίνα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται στην 12αδα για το ματς, με τον Μπαρτζώκα να αποφασίζει λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση ποιοι θα είναι οι άλλοι 5 που θα επιλέξει…

Οι ξένοι που έχει διαθέσιμους για το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός:

Φρανκ Ντιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ