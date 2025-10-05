Ολυμπιακός: Το πρώτο καλάθι του Νιλικίνα με τα ερυθρόλευκα (vid)
Δείτε τους πρώτους πόντους του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Ολυμπιακός, στην πρεμιέρα του στη φετινή Stoiximan GBL, έχει τον Φρανκ Νιλικίνα στην 12άδα του, στο ντεμπούτο του με την φανέλα των Πειραιωτών.
Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και τους πρώτους πόντους με τα ερυθρόλευκα, στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, λίγο μετά την είσοδό του στο παρκέ.
Συνολικά στην πρώτη περίοδο ο Νιλικίνα πέτυχε 6 πόντους και είχε και μια ασίστ σε μια πολύ καλή παρουσία.
Δείτε το πρώτο καλάθι του Νιλικίνα
