Ο Ολυμπιακός, στην πρεμιέρα του στη φετινή Stoiximan GBL, έχει τον Φρανκ Νιλικίνα στην 12άδα του, στο ντεμπούτο του με την φανέλα των Πειραιωτών.

Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και τους πρώτους πόντους με τα ερυθρόλευκα, στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου, λίγο μετά την είσοδό του στο παρκέ.

Συνολικά στην πρώτη περίοδο ο Νιλικίνα πέτυχε 6 πόντους και είχε και μια ασίστ σε μια πολύ καλή παρουσία.

Δείτε το πρώτο καλάθι του Νιλικίνα