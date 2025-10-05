Πρεμιέρα με το… δεξί στην Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε του Αμαρουσίου εκτός έδρας με 100-81. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δώσουν χρόνο σε όλους τους παίκτες, με τον Φρανκ Νιλικίνα να κάνει ντεμπούτο σκοράροντας 12 πόντους, όντας αρκετά θετικός στις κινήσεις του.

Οι Πειραιώτες αν και δεν άρχισαν καλά το παιχνίδι, αφού έχασαν το επιμέρους σκορ στην πρώτη περίοδο, από την στιγμή που ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο δεκάλεπτο πήραν τα ηνία και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση. Πλέον στρέφουν τα βλέμματά τους στην αναμέτρηση της Euroleague με την Ντουμπάι στο ΣΕΦ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Τάισον Γουόρντ με 14 και του Τάιλερ Ντόρσεϊ με 12 πόντους, όσους είχε και ο Νιλικίνα. Από την άλλη πλευρά, ο Ντάριλ Μέικον είχε 20 πόντους και από 15 οι Καμ Ρέινολντς και Τζακόρεϊ Γουίλιαμς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να πατά καλύτερα και να χτίζει στο πρώτο πεντάλεπτο μια διαφορά της τάξεως των οκτώ πόντων (16-8), ωστόσο το Μαρούσι βρήκε τις λύσεις να επιστρέψει και να μειώσει σε 20-17. Μάλιστα, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κατάφερε να περάσει μπροστά με 28-23 στο 9′ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο 28-25.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 33-33 στο 13′. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε ένα ξέσπασμα και βρέθηκε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (50-39) στο 19′. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει το 53-42 υπέρ του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Καθάρισε» στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός

Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος αποφασισμένοι να τελειώσουν νωρίς το ματς και με καλή άμυνα και ταχύτητα στην επίθεση κατάφεραν να αυξήσουν κι αλλο τη διαφορά η οποία έφτασε και το +20 (72-52). Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παρόμοιο τέμπο και η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 82-59 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο ρυθμός έπεσε ξανά αισθητά, αλλά οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, με τον Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο στον Νιλικίνα ο οποίος άδραξε την ευκαιρία και άρχισε να βρίσκεται με τους νέους του συμπαίκτες. Στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα δεν άλλαξε κάτι και έτσι οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη με το τελικό 100-81.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 42-53, 59-82, 81-100